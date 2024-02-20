Три чверті американців вважають війну рф проти України важливою для національних інтересів США - опитування

Після майже двох років з моменту вторгнення росії в Україну, 74% американців вважають війну росії проти України важливою для національних інтересів США, а 43% з опитаних вважають її дуже важливою. Про це свідчать результати останнього опитування, проведеного Центром Pew та опублікованого 16 лютого, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Демократи та позапартійні американці, які більш прихильні до Демократичної партії, частіше, ніж республіканці та прихильники республіканців, вважають війну рф проти України важливою для національних інтересів США (81% проти 69%).

Коли йдеться про особисту важливість конфлікту, демократи також частіше, ніж республіканці, вбачають його важливість для себе особисто (65% порівняно з 56%).

Також старші американці частіше, ніж молодші, сприймають цей конфлікт як важливий як для національних інтересів США, так і для себе особисто.

Доповнення

Дані з попереднього дослідження Pew показують, що приблизно три з десяти американців (31%) вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з росією, тоді як приблизно половина каже, що рівень підтримки США належний (29%) або недостатній (18%).