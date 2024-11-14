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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Киев  •  УНН

 • 9917 просмотра

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Начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП, который выстрелил себе в голову, находится в коме в тяжелом состоянии. Опровергнуты предыдущие сообщения СМИ о его смерти.

Начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП, который на днях выстрелил себе в голову из пистолета, находится в коме. Об этом журналисту УНН сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

«Он в тяжелом состоянии, в коме», - сообщили в прокуратуре.

Дополнение

Ранее СМИ сообщали, что начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП, который на днях выстрелил в голову из пистолета, умер в больнице.

В одном из ТЦК Одессы 28-летний мужчина порезал вены - соцсети13 нояб. 2024, 16:19 • 23953 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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