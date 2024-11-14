Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП, который на днях выстрелил себе в голову из пистолета, находится в коме. Об этом журналисту УНН сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

«Он в тяжелом состоянии, в коме», - сообщили в прокуратуре.

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Ранее СМИ сообщали, что начальник группы персонала Печерского ТЦК и СП, который на днях выстрелил в голову из пистолета, умер в больнице.

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