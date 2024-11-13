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В одном из ТЦК Одессы 28-летний мужчина порезал вены - соцсети

В одном из ТЦК Одессы 28-летний мужчина порезал вены - соцсети

Киев  •  УНН

 • 471 просмотра

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28-летний мужчина в ТЦК Одессы на Заньковецкой порезал себе вены на обеих руках. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильное.

В одном из ТЦК Одессы 28-летний мужчина достал нож и пытался совершить самоубийство. Об этом сообщают одесские Телеграмм-каналы, передает УНН

«Два часа назад в военкомате на Заньковецкой 28-летний парень достал нож и порезал себе вены на обеих руках. Забрали в больницу, состояние стабильное», - пишут в Телеграм-канале.

Журналист УНН пытался узнать детали в правоохранительных органах, но об инциденте они не проинформированы. 

Напомним 

Военнообязанный, который по выводам ВВК был годен к службе, умер в ТЦК на Закарпатье после резкого ухудшения самочувствия.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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