В одном из ТЦК Одессы 28-летний мужчина порезал вены - соцсети
Киев • УНН
28-летний мужчина в ТЦК Одессы на Заньковецкой порезал себе вены на обеих руках. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние стабильное.
В одном из ТЦК Одессы 28-летний мужчина достал нож и пытался совершить самоубийство. Об этом сообщают одесские Телеграмм-каналы, передает УНН.
«Два часа назад в военкомате на Заньковецкой 28-летний парень достал нож и порезал себе вены на обеих руках. Забрали в больницу, состояние стабильное», - пишут в Телеграм-канале.
Журналист УНН пытался узнать детали в правоохранительных органах, но об инциденте они не проинформированы.
Напомним
Военнообязанный, который по выводам ВВК был годен к службе, умер в ТЦК на Закарпатье после резкого ухудшения самочувствия.