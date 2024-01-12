В Эквадоре нашли долину затерянных городов, построенных около 2,5 тысячи лет назад
Киев • УНН
В эквадорской Амазонии были обнаружены древние города, которым 2 500 лет, что свидетельствует о цивилизации, которая насчитывала по меньшей мере 10 000 человек.
Ученые обнаружили скопление затерянных городов в тропических лесах Амазонии, где примерно 2,5 тысячи лет назад проживало не менее 10 тысяч человек. Об этом сообщает France 24, пишет УНН.
Детали
Недавнее картографирование с помощью технологии лазерных датчиков показало, что эти места были частью сети поселений и дорог, расположенных в лесистых предгорьях Анд.
По словам исследователей, поселения были заняты народом упано примерно между 500 г. до н. э. и 300-600 гг. нашей эры - период, который примерно совпадает с Римской империей в Европе.
Жилые и парадные сооружения, возведенные на более 6 тыс. земляных насыпей, окружали сельскохозяйственные поля с дренажными каналами. Самые большие дороги имели ширину 33 фута (10 метров) и простирались на 6-12 миль (10-20 километров).
Хотя трудно оценить численность населения, на этом месте проживало не менее 10 000 жителей - и, возможно, даже 15 000 или 30 000 на пике. Это можно сравнить с приблизительным населением Лондона римской эпохи, крупнейшего города Британии,
Археолог из Университета Эксетера (Британия) Хосе Ириарте отметил, что для строительства дорог и тысяч земляных курганов нужна была сложная система организованного труда.
Ученые отмечают, что инки и майя строили из камня, но люди в Амазонии обычно не имели его для строительства - они строили из глины. Амазонку часто считают "нетронутой пустыней", где проживали лишь небольшие группы людей. Но недавние открытия показали нам, насколько сложнее на самом деле прошлое.
В Риме археологи обнаружили в роскошном доме мозаику, изготовленную из ракушек26 декабрь 2023, 00:30 • 27809 просмотров
В Эквадоре нашли долину затерянных городов, построенных около 2,5 тысячи лет назад
В эквадорской Амазонии были обнаружены древние города, которым 2 500 лет, что свидетельствует о цивилизации, которая насчитывала по меньшей мере 10 000 человек.
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