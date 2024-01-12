В Эквадоре нашли долину затерянных городов, построенных около 2,5 тысячи лет назад

Ученые обнаружили скопление затерянных городов в тропических лесах Амазонии, где примерно 2,5 тысячи лет назад проживало не менее 10 тысяч человек. Об этом сообщает France 24, пишет УНН.

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Недавнее картографирование с помощью технологии лазерных датчиков показало, что эти места были частью сети поселений и дорог, расположенных в лесистых предгорьях Анд.

По словам исследователей, поселения были заняты народом упано примерно между 500 г. до н. э. и 300-600 гг. нашей эры - период, который примерно совпадает с Римской империей в Европе.

Жилые и парадные сооружения, возведенные на более 6 тыс. земляных насыпей, окружали сельскохозяйственные поля с дренажными каналами. Самые большие дороги имели ширину 33 фута (10 метров) и простирались на 6-12 миль (10-20 километров).

Хотя трудно оценить численность населения, на этом месте проживало не менее 10 000 жителей - и, возможно, даже 15 000 или 30 000 на пике. Это можно сравнить с приблизительным населением Лондона римской эпохи, крупнейшего города Британии, - сказал археолог Антуан Дорисон.

Археолог из Университета Эксетера (Британия) Хосе Ириарте отметил, что для строительства дорог и тысяч земляных курганов нужна была сложная система организованного труда.

Ученые отмечают, что инки и майя строили из камня, но люди в Амазонии обычно не имели его для строительства - они строили из глины. Амазонку часто считают "нетронутой пустыней", где проживали лишь небольшие группы людей. Но недавние открытия показали нам, насколько сложнее на самом деле прошлое.

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