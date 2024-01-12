В Еквадорі знайшли долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому
Київ • УНН
В еквадорській Амазонії були виявлені стародавні міста, яким 2 500 років, що свідчить про цивілізацію, яка налічувала щонайменше 10 000 людей.
Вчені виявили скупчення загублених міст у тропічних лісах Амазонії, де приблизно 2,5 тисячі років тому проживало щонайменше 10 тисяч людей. Про це повідомляє France 24, пише УНН.
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Нещодавнє картографування за допомогою технології лазерних датчиків показало, що ці місця були частиною мережі поселень і доріг, розташованих у лісистих передгір’ях Анд.
За словами дослідників, поселення були зайняті народом упано приблизно між 500 р. до н. і 300–600 рр. нашої ери – період, який приблизно збігається з Римською імперією в Європі.
Житлові та парадні споруди, зведені на понад 6 тис. земляних насипів, оточували сільськогосподарські поля з дренажними каналами. Найбільші дороги мали ширину 33 фути (10 метрів) і простягалися на 6-12 миль (10-20 кілометрів).
Хоча важко оцінити чисельність населення, на цьому місці проживало щонайменше 10 000 жителів – і, можливо, навіть 15 000 чи 30 000 на піку. Це можна порівняти з приблизним населенням Лондона римської доби, найбільшого міста Британії,
Археолог з Університету Ексетера (Британія) Хосе Іріарте зазначив, що для будівництва доріг і тисяч земляних курганів потрібна була складна система організованої праці.
Вчені зазначають, що інки та майя будували з каменю, але люди в Амазонії зазвичай не мали його для будівництва – вони будували з глини. Амазонку часто вважають "незайманою пустелею", де проживали лише невеликі групи людей. Але нещодавні відкриття показали нам, наскільки складнішим насправді є минуле.
У Римі археологи виявили в розкішному будинку мозаїку, виготовлену з мушель26.12.23, 02:30 • 29492 перегляди