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В Еквадорі знайшли долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому

В Еквадорі знайшли долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому

Київ • УНН

 • 30765 перегляди

В еквадорській Амазонії були виявлені стародавні міста, яким 2 500 років, що свідчить про цивілізацію, яка налічувала щонайменше 10 000 людей.

Вчені виявили скупчення загублених міст у тропічних лісах Амазонії, де приблизно 2,5 тисячі років тому проживало щонайменше 10 тисяч людей. Про це повідомляє France 24, пише УНН.

Деталі

Нещодавнє картографування за допомогою технології лазерних датчиків показало, що ці місця були частиною мережі поселень і доріг, розташованих у лісистих передгір’ях Анд.

За словами дослідників, поселення були зайняті народом упано приблизно між 500 р. до н. і 300–600 рр. нашої ери – період, який приблизно збігається з Римською імперією в Європі.

Житлові та парадні споруди, зведені на понад 6 тис. земляних насипів, оточували сільськогосподарські поля з дренажними каналами. Найбільші дороги мали ширину 33 фути (10 метрів) і простягалися на 6-12 миль (10-20 кілометрів).

Хоча важко оцінити чисельність населення, на цьому місці проживало щонайменше 10 000 жителів – і, можливо, навіть 15 000 чи 30 000 на піку. Це можна порівняти з приблизним населенням Лондона римської доби, найбільшого міста Британії,

- сказав археолог Антуан Дорісон.

Археолог з Університету Ексетера (Британія) Хосе Іріарте зазначив, що для будівництва доріг і тисяч земляних курганів потрібна була складна система організованої праці.

Вчені зазначають, що інки та майя будували з каменю, але люди в Амазонії зазвичай не мали його для будівництва – вони будували з глини. Амазонку часто вважають "незайманою пустелею", де проживали лише невеликі групи людей. Але нещодавні відкриття показали нам, наскільки складнішим насправді є минуле.

У Римі археологи виявили в розкішному будинку мозаїку, виготовлену з мушель26.12.23, 02:30 • 29492 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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