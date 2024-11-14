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В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Киев  •  УНН

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За 2022-2024 годы открыто более 4,6 тысяч дел о превышении власти правоохранителями. Из них закрыто 1,2 тысячи производств, а в суд передано только 99 дел.

За последние два года правоохранители открыли более 4,6 тысяч уголовных производств из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями. Но в суд было передано всего 99 дел. Об этом УНН сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Детали

Как говорится в ответе ОГП на запрос УНН, с января по декабрь 2022 года правоохранители зарегистрировали 1690 уголовных производств по статье 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). За аналогичный период 2023 года таких дел было зарегистрировано 1761. В январе-сентябре этого года таких уголовных производств было зарегистрировано уже 1158.

В то же время за период с января 2022 года по сентябрь 2024 года следователи закрыли более 1,2 тысячи уголовных производств, открытых по ст. 365 УКУ. При этом на рассмотрение суда по существу за этот период было передано всего 99 уголовных производств.

Добавим

Одним из дел, которое попало в статистику Офиса генерального прокурора, является уголовное производство против исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Это уголовное производство было открыто 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Напомним

Кроме того, по данным УНН, исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму почти 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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