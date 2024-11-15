Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины. Он пообещал упорно работать над прекращением конфликта и гибели людей.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сосредоточится на войне россии против Украины, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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"Мы будем очень настойчиво работать по россии и Украине. Это должно прекратиться. россия и Украина должны остановиться", - сказал Трамп на мероприятии во Флориде, выражая сожаление по поводу смертей на войне.
"Независимо от того, являются ли они солдатами или людьми, которые сидят в городах, мы будем работать над этим", - добавил он.
Трамп будет заинтересован в максимально объемной коммуникации с Украиной - Подоляк7 нояб. 2024, 06:49 • 44147 просмотров