Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сосредоточится на войне россии против Украины, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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"Мы будем очень настойчиво работать по россии и Украине. Это должно прекратиться. россия и Украина должны остановиться", - сказал Трамп на мероприятии во Флориде, выражая сожаление по поводу смертей на войне.

"Независимо от того, являются ли они солдатами или людьми, которые сидят в городах, мы будем работать над этим", - добавил он.

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