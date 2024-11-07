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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп будет заинтересован в максимально объемной коммуникации с Украиной - Подоляк

Трамп будет заинтересован в максимально объемной коммуникации с Украиной - Подоляк

Киев  •  УНН

06:49 • 5971 просмотра

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Советник ОП заявил, что Трамп будет заинтересован в активной коммуникации с Украиной после победы на выборах. Зеленский уже провел телефонный разговор с Трампом и договорился о тесном сотрудничестве.

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, будет заинтересован в максимально объемной коммуникации с украинской стороной. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН

Безусловно, Трамп, как человек, привыкший к непосредственной коммуникации, будет заинтересован в максимально объемной коммуникации с украинской стороной, и у меня нет сомнений, что именно на коммуникационных площадках можно будет достичь определенных результатов

- сказал Подоляк. 

Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже имел встречи и телефонные разговоры с Трампом, и, безусловно, есть определенные результаты. 

«То есть мы не будем начинать историю отношений с администрацией Трампа с чистого листа, эти отношения уже имеют определенные устои, на которых уже будут основываться определенные отношения. Войну господин Трамп будет воспринимать не как какую-то абстракцию, а именно через коммуникационные площадки, на которых будет активно работать Украина, Зеленский и другие страны, которые входят в украинскую коалицию, так называемый клуб Рамштайн», - отметил Подоляк.

Дополнение

7 ноября Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой в выборах. Зеленский сообщил, что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

Трамп заявил, что собирается "остановить войны"6 ноября 2024, 08:11 • 55773 просмотра

Американские СМИ, среди которых Reuters, AP и CNN, сообщили о победе Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах США. 78-летний Трамп набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, став вторым президентом в истории, вернувшимся в Белый дом. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
kamala-kharrisКамала Харрис
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belii-domБелый дом
reutersReuters
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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