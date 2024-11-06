Трамп заявил, что собирается "остановить войны"
Киев • УНН
Во время выступления во Флориде Дональд Трамп объявил о своей победе и сделал ряд громких заявлений. Он пообещал остановить войны, закрыть границы, уменьшить налоги и сделать армию сильнее.
Бывший президент США, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, где объявил о победе, что "собирается остановить войны", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны
Как отмечает издание, Трамп также сделал ряд других заявлений, в частности, что "мы хотим сильной и мощной армии".
"Это политическая победа, которой наша страна еще не видела, - указал он. - Это великолепная победа американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой".
"Америка предоставила нам беспрецедентный и мощный мандат", - отметил Трамп.
Он также сделал заявление о границе: "Нам придется закрыть эти границы".
Кроме того, Трамп указал, что "мы будем выплачивать долги. Мы собираемся уменьшать налоги".
Выборы в США: Трамп объявил о своей победе6 ноября 2024, 07:48 • 8898 просмотров