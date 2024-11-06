Выборы в США: Трамп объявил о своей победе
Киев • УНН
Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде, где объявил о своей победе на президентских выборах США. По прогнозу Decision Desk HQ, Трамп предварительно получил необходимые 270 голосов выборщиков.
Дональд Трамп объявил о своей победе на американских президентских выборах, указав во время выступления перед сторонниками во Флориде, что перед ними "45-ый и 47-ый президент США", пишет УНН.
Детали
"Это было прекрасное движение, которое никто и никогда раньше не видел в мире. Я считаю, что это было лучшее политическое движение за все время, которое я только когда-то видел, которое знает история. Сейчас это выйдет на новый уровень возможностей, потому что мы собираемся вылечить нашу страну, она нуждается сейчас в помощи относительно границ. Мы сделали сегодня историю и на это есть причина. Причина, потому что мы смогли преодолеть все препятствия, и никто не верил, что мы сможем это сделать, а мы сделали. Это политическая победа, которую раньше не видел народ США. Вот вам и 45-ый, и 47-ый президент США стоит перед вами", - сказал Трамп.
Он заявил, что хочет вернуть преуспевающую Америку, которой заслуживает народ США.
"Это прекрасная победа американского народа, которая позволит сделать Америку снова великой. Мы победили в Северной Каролине, Джорджии. Ждем результатов из Мичигана, Аризоны и Аляски. Эти штаты должны принести нам 315 голосов выборщиков (...). Америка предоставила нам полномочия беспрецедентные сейчас, потому что мы возвращаем контроль над Сенатом", - добавил Трамп.
Напомним
Прогноз Decision Desk HQ предполагает, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который предварительно получил 270 необходимых голосов.
Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN6 ноября 2024, 07:29 • 9243 просмотра