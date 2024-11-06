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Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN

Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN

Киев  •  УНН

07:29 • 11823 просмотра

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По прогнозам CNN, Дональд Трамп имеет 266 голосов выборщиков против 188 у Камалы Харрис. Для победы на президентских выборах Трампу не хватает лишь 4 голосов выборщиков.

Бывшему президенту США и кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков, чтобы победить на президентских выборах, прогнозирует CNN, пишет УНН.

Детали

Согласно текущим прогнозам CNN, путь вице-президента США Камалы Харрис к победе истончается.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет 266 голосов избирателей, а Харрис - 188 голосов избирателей, прогнозирует CNN. Это означает, что Трампу нужно набрать лишь четыре голоса избирателей, чтобы победить на президентских выборах.

CNN прогнозирует, что Трамп победит в нескольких ключевых штатах, включая Северную Каролину, Джорджию и, что важнее, Пенсильванию.

Трамп: если выиграем в Пенсильвании, мы выиграем все6 ноября 2024, 06:45 • 14099 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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