Трамп: если выиграем в Пенсильвании, мы выиграем все
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что победа в Пенсильвании гарантирует ему общую победу на выборах. Он отметил важность поддержки в Филадельфии, которая традиционно поддерживает демократов.
Бывший президент США, а ныне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если ему удастся победить в штате Пенсильвания, то он "выиграет все дело", сообщает CNN, передает УНН.
Детали
"Мы выиграем Пенсильванию, мы выиграем все дело", - сказал Трамп в шоу Rich Zeoli на филадельфийском Talk Radio.
"Мы собираемся сделать эту страну более могущественной, чем когда-либо прежде, но вы должны оставаться в строю. И не позволяйте им тормозить вас. У вас есть абсолютное законное право, и проголосуйте, потому что если мы выиграем Пенсильванию, если мы выиграем старое доброе Содружество, мы выиграем все это. Мы выиграем все", - сказал Трамп.
Он отметил, что "большой вопрос" заключается в том, сможет ли он заручиться большей поддержкой в Филадельфии, которая была оплотом демократов.
Напомним
Дональд Трамп одержал победу в "спорном" штате Северной Каролине и получил 16 голосов выборщиков.