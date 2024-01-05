В Австралии нашли самого большого самца самого ядовитого паука в мире

К северу от Сиднея обнаружили гигантского самца сиднейского воронкообразного паука, который является одним из самых ядовитых видов пауков в мире. Ему дали имя Геркулес и доставили в Австралийский парк рептилий. Отмечается, что теперь его яд будет спасать жизни людей, которых укусили его сородичи. Об этом сообщает УНН, с ссылкой на заявление Австралийского парка рептилий.

Встречайте Геркулеса - размером 7,9 см, он является самым большим самцом воронкообразного паука, которого мы когда-либо передавали в Австралийский парк рептилий! - говорится в сообщении.

Детали

Смертоносный сиднейский воронкообразный паук под названием "Геркулес" был найден на центральном побережье, примерно в 50 милях к северу от Сиднея, и первоначально был доставлен в местную больницу.

Эксперты по паукам определили, что это самый большой экземпляр самца, который был до сих пор публично обнаружен в Австралии. Длина паука от ноги до ноги составляла 7,9 сантиметра.

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Самцы обычно намного меньше самок, но Геркулес такой же большой, как и самая большая самка воронкообразной паутины, которую мы получали. - объясняют специалисты Парка рептилий.

Предыдущий рекордсмен Колос был пойман в 2018 году и был на миллиметр меньше. Обычно ужасные "сиднейские воронки", как их называют на континенте, имеют высоту всего от одного до пяти сантиметров, причем самки явно выше самцов. Однако самая большая обнаруженная на сегодня самка по имени Мегапаук лишь немного больше - восемь сантиметров.

Также рассказывают, что отныне "Геркулес" в парке рептилий, будет способствовать программе борьбы с ядом. Безопасно пойманных пауков, переданных общественности, подвергают "доению" для получения яда, необходимого для производства спасительного противоядия.

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Справка

Известный своим агрессивным характером, австралийский воронкообразный паук также является одним из самых быстрых пауков. Его яд мощный и быстро действующий.

Укус может быть смертельным в течение нескольких часов, а ребенок может умереть менее чем за пятнадцать минут. Симптомы паралича могут появиться в течение нескольких минут, и в конце концов привести к сердечной недостаточности, если их не лечить.

К счастью, противоядие существует с 1980-х годов и продолжает совершенствоваться.

Парк рептилий является единственным местом в Австралии, где самцов доят для получения противоядия. Согласно экспертным пояснениям, самцы в пять-шесть раз ядовитее самок, и их токсин особенно подходит для производства спасительного противоядия.

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