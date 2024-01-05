Уникальная операция продолжительностью почти сутки: медики в Охматдете спасли 9-месячную пациентку

Впервые в Украине медики в Охмадете провели уникальную трансплантацию печени с одномоментной коррекцией порока сердца продолжительностью почти сутки. Пициенткой был 9-месячный ребенок, сообщили в Минздраве, передает УНН.

Детали

Специалисты впервые в Украине выполнили уникальную операцию - одномоментную коррекцию порока сердца и трансплантацию печени от донора, которым стала мама девочки.

Маленькая пациентка родилась в Тернополе в феврале 2023 года с врожденным пороком сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения у нее обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность.

Одновременное хирургическое вмешательство было рисковым. Однако без операции девочка не имела шансов на жизнь, говорится в сообщении.

Медики боролись за жизнь ребенка почти сутки - 23 часа. Сейчас девочка чувствует себя намного лучше, постоянно улыбается и уже готовится к возвращению домой.

Минздрав: за 2023 год в Украине проведено 585 трансплантаций органов