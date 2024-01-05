Уникальная операция продолжительностью почти сутки: медики в Охматдете спасли 9-месячную пациентку
Киев • УНН
Украинские врачи успешно провели почти 24-часовую операцию 9-месячному ребенку, совместив трансплантацию печени и коррекцию порока сердца.
Впервые в Украине медики в Охмадете провели уникальную трансплантацию печени с одномоментной коррекцией порока сердца продолжительностью почти сутки. Пициенткой был 9-месячный ребенок, сообщили в Минздраве, передает УНН.
Детали
Специалисты впервые в Украине выполнили уникальную операцию - одномоментную коррекцию порока сердца и трансплантацию печени от донора, которым стала мама девочки.
Маленькая пациентка родилась в Тернополе в феврале 2023 года с врожденным пороком сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения у нее обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность.
Одновременное хирургическое вмешательство было рисковым. Однако без операции девочка не имела шансов на жизнь, говорится в сообщении.
Медики боролись за жизнь ребенка почти сутки - 23 часа. Сейчас девочка чувствует себя намного лучше, постоянно улыбается и уже готовится к возвращению домой.
Минздрав: за 2023 год в Украине проведено 585 трансплантаций органов03 январь 2024, 12:46 • 21229 просмотров
Уникальная операция продолжительностью почти сутки: медики в Охматдете спасли 9-месячную пациентку
Украинские врачи успешно провели почти 24-часовую операцию 9-месячному ребенку, совместив трансплантацию печени и коррекцию порока сердца.
Вблизи Сомали пираты пытались похитить судно Либерии: корабль перехватили ВМС Индии
Военно-морские силы Индии перехватили похищенное либерийское судно у берегов Сомали. На борт корабля поднялись коммандос ВМС Индии и начали "санитарную зачистку"
Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко
Украинское зерно воруют и вывозят в россию через мариупольский порт, сообщает советник мэра Мариуполя.
Вражеский дрон попал в жилой дом в Никополе: загорелся пожар
Российский беспилотник нанес удар по жилому дому в Никополе, вызвав пожар; о пострадавших не сообщается.
Из Еленовки вернулись 23 украинских военнослужащих - правозащитница
23 украинских военнослужащих вернулись из лагеря военнопленных в Еленовке, где россияне атаковали лагерь, среди них есть раненые.
Польский министр порекомендовал президенту Польши проверить безопасность в социальных сетях после странного сообщения в сети Х
Министр цифровых технологий Польши призвал президента Дуду проверить безопасность доступа к своему социальному аккаунту после странного сообщения, которое было быстро удалено, но сохранилось в скринах пользователей.
"россия - это не только проблема в Украине для Украины": глава МИД Латвии заявил, что Западу нужна долгосрочная стратегия сдерживания рф
Министр иностранных дел Латвии Кариньш призывает к долгосрочной стратегии сдерживания россии, предупреждая, что угроза со стороны москвы сохранится.
Готовил заказные статьи для российских интернет-изданий: в Полтаве задержан агент службы внешней разведки рф
В Полтаве СБУ задержала агента российской разведки за создание пророссийских пропагандистских статей; ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен
Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе отменила 20 ненужных тендеров на сумму 360 миллионов гривен, чтобы предотвратить растрату бюджетных средств.
Мэр Модены отреагировал на запланированную выставку о "расцвете" Мариуполя
Мэр Модены отвергает пророссийский нарратив запланированной выставки о Мариуполе, утверждая, что город не поддерживает инициативы, которые искажают правду о конфликте в Украине.