Унікальна операція тривалістю майже добу: медики в Охматдиті врятували 9-місячну пацієнтку
Київ • УНН
Українські лікарі успішно провели майже 24-годинну операцію 9-місячній дитині, поєднавши трансплантацію печінки та корекцію вади серця.
Вперше в Україні медики в Охмадиті провели унікальну трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця тривалістю майже добу. Піцієнткою була 9-місячна дитина, повідомили в МОЗ, передає УНН.
Деталі
Спеціалісти вперше в Україні виконали унікальну операцію - одномоментну корекцію вади серця та трансплантацію печінки від донора, яким стала мама дівчинки.
Маленька пацієнтка народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у неї виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.
Оодночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя, йдеться в повідомленні.
Медики боролися за життя дитини майже добу – 23 години. Зараз дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому.
МОЗ: за 2023 року в Україні проведено 585 трансплантацій органів03.01.24, 14:46 • 25078 переглядiв