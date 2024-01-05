В Австралії знайшли найбільшого самця найотруйнішого павука у світі

На північ від Сіднея виявили гігантського самця сіднейського воронкоподібного павука, що є одним з найбільш отруйних видів павуків у світі. Йому дали ім'я Геркулес і доправили до Австралійського парку рептилій. Зазначається, що тепер його отрута рятуватиме життя людей, яких укусили його сородичи. Про це повідомляє УНН, із посиланням на заяву Австралійського парку рептилій.

Зустрічайте Геркулеса - розміром 7,9 см, він є найбільшим самцем воронкоподібного павука, якого ми коли-небудь передавали до Австралійського парку рептилій! - ідеться у повідомленні.

Деталі

Смертоносний сіднейський воронкоподібний павук під назвою "Геркулес" був знайдений на центральному узбережжі, приблизно в 50 милях на північ від Сіднея, і спочатку був доставлений до місцевої лікарні.

Експерти з павуків визначили, що це найбільший екземпляр самця, який був до цього часу публічно виявлений в Австралії. Довжина павука від ноги до ноги становила 7,9 сантиметра.

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Самці зазвичай набагато менші за самок, але Геркулес такий же великий, як і найбільша самка воронкоподібної павутини, яку ми отримували. - пояснюють фахівці Парку рептилій.

Попередній рекордсмен Колос був спійманий у 2018 році і був на міліметр меншим. Зазвичай жахливі "сіднейські воронки", як їх називають на континенті, мають висоту лише від одного до п’яти сантиметрів, причому самки явно вищі за самців. Однак найбільша виявлена на сьогодні самка на ім'я Мегапавук лише трохи більша - вісім сантиметрів.

Також розповідають, що віднині "Геркулес" в парку рептилій, сприятиме програмі боротьби з отрутою. Безпечно спійманих павуків, переданих громадськості, піддають "доїнню" для отримання отрути, необхідної для виробництва рятівної протиотрути.

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Довідка

Відомий своїм агресивним характером, австралійський воронкоподібний павук також є одним із найшвидших павуків. Його отрута потужна і швидко діє.

Укус може бути смертельним протягом декількох годин, а дитина може померти менш ніж за п'ятнадцять хвилин. Симптоми паралічу можуть з’явитися протягом декількох хвилин, і врешті-решт призвести до серцевої недостатності, якщо їх не лікувати.

На щастя, протиотрута існує з 1980-х років і продовжує вдосконалюватися.

Парк рептилій є єдиним місцем в Австралії, де самців доять для отримання протиотрути. Згідно з експертним поясненням, самці в п’ять-шість разів отруйніші за самок, і їхній токсин особливо підходить для виробництва рятівної протиотрути.

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