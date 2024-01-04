Рибалка пережив 24 години в океані, після падіння за борт свого човна

61-річного Вілла Франсена, жителя Нової Зеландії, віднесло морськими течіями, після того, як він впав за борт свого човна. Йому вдалося втриматися на воді майже добу, і навіть зустрітися з акулою. Зрештою, чоловіка, який терпів лихо, помітили рибалки завдяки годиннику.

Про це пише УНН, із посиланням на The New Zealand Herald.

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Самостійна подорож новозеландського рибалки перетворилася на виснажливу боротьбу впродовж доби і намагання здолати десятки кілометрів, щоб дістатись до берега.

61-річний Вілл Франсен з Кембриджу розповів, що він втратив опору у своєму човні, після того як зловив та намагався витягти марліна. Таким чином рибалка опинився за бортом, приблизно в 55 кілометрах від Північного острова, поблизу островів Олдерман Нової Зеландії.

В той час, як чоловік намагався втриматися на воді, його човен почало швидко відносити за простір, який він міг охопити поглядом. Франсен намагався пливти, але втрачав сили, і вже далі його віднесло морськими течіями.

У холодній темряві океану він зіткнувся не лише з виснаженням, але й мав тривожну зустріч з акулою, яка в певний момент попливла йому назустріч.

На щастя, вона вирішила, що я їй не цікавий. Вона була на відстані кількох метрів, тож легко би зі мною розправилася - розповів він.

Франсен намагався триматися на воді всю ніч, - не спав, дрейфуючи багато кілометрів на південь, поки не опинився поблизу острова Тухуа (Майор).

Хвилі налітали на нього. Зрештою він наковтався морської води і тремтів від низьких температур.

Коли я пішов у воду, я знав, що шанси, що хтось навіть дізнається про те, що я у воді, були дуже мізерними. Я був досить песимістичним із самого початку - розповів він.

Поліція повідомила, що чоловіка врятували троє рибалок, названих у доповіді як Тейлор, Майк і Джеймс.

Вони помітили незвичайний спалах на поверхні океану і вирішили дізнатися, що то могло бути.

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Сам Франсен описує це наступним чином:

Час від часу йому здавалося, що він бачить човен, тоді він вигадав, щоб спробувати використати свій годинник - вловити відблиск сонця та посвітити ним на човен.

Коли я намагався підняти руку, я просто йшов під воду. Тож той човен належним чином відійшов. Потім щось змінилося. Вітер стих, море трохи заспокоїлося - зазначив Франсен.

Протягом дня у чоловіка були галюцинації, і він часто бачив човни там, де їх не було.

Нарешті Франсен побачив трьох молодих людей, які рибалили поблизу, і цього разу вони помітили світло, яке він відбивав від свого годинника.

Вони знайшли потерпілого і витягли його з води, загорнувши у все, що могли знайти, щоб підвищити його температуру, а потім попрямували до берега.

Обличчя Франсена обгоріло від відблисків сонця від води, а ноги, руки та суглоби боліли, але дивовижно врятований зміг дійти до машини швидкої допомоги, що чекала, коли вони прибули до новозеландського міста Вангамата, пише New Zealand Herald.

Рибалки виконали чудову роботу і, безсумнівно, врятували життя цій людині – заявили в поліції, додавши, що човен чоловіка поки що не знайдено.

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