Землетрус у Японії: понад 80 загиблих, близько 80 зниклих безвісти

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в центральній Японії у перший день Нового року перевищила 80 осіб, а ще приблизно 80 зникли безвісти в префектурі Ісікава станом на четвер, пошуково-рятувальні операції тривають, пише УНН із посиланням на Kyodo.

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У Токіо прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав "докласти всіх зусиль", щоб врятувати якомога більше життів упродовж перших 72 годин після землетрусу магнітудою 7,6, після яких, як повідомляють, рівень виживання постраждалих різко знижується.

Уряд планує виділити приблизно 4 мільярди єн (28 мільйонів доларів) з резервних фондів для посилення заходів реагування, водночас подвоївши кількість членів Сил самооборони, які беруть участь у рятувальних операціях та інших заходах, до 4600.

Повний обсяг збитків поки незрозумілий через пошкоджені дороги і порушення зв'язку в префектурі Ісікава.

Вважається, що багато людей досі залишаються під завалами сильно постраждалого прибережного міста Вадзіма, де загорівся і згорів великий ринок. Близько 750 осіб опинилися в скрутному становищі в таких районах, як Вадзіма і прилеглому до нього Судзу, оскільки дороги, що ведуть до районів, які постраждали від стихійного лиха, були перерізані через підземні поштовхи.

Транспортне судно Морських сил самооборони прибуло до узбережжя Вадзіми і розвантажило важку техніку, яку використовуватимуть для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Також зростають побоювання, що дощова погода в середу може спровокувати зсуви ґрунту в постраждалих від землетрусу районах.

Станом на четвер близько 34 000 осіб у префектурі Ісікава залишалися в евакуаційних центрах. За даними центрального уряду, щонайменше 200 будівель завалилися або були частково пошкоджені.

Доповнення

Японське метеорологічне агентство повідомило, що землетрус у понеділок, який стався на півострові Ното о 16:10 за місцевим часом, був зосереджений приблизно за 30 кілометрів на схід-північний схід від Вадзіми.