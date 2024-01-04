Землетрясение в Японии: более 80 погибших, около 80 пропавших без вести
Киев • УНН
Более 80 человек погибли и около 80 числятся пропавшими без вести после землетрясения магнитудой 7,6 в Исикаве, Япония
Число погибших в результате землетрясения в центральной Японии в первый день Нового года превысило 80 человек, а еще около 80 пропали без вести в префектуре Исикава по состоянию на четверг, поисково-спасательные операции продолжились, пишет УНН со ссылкой на Kyodo.
Детали
В Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал "приложить все усилия", чтобы спасти как можно больше жизней в течение первых 72 часов после землетрясения магнитудой 7,6, после которых, как сообщается, уровень выживаемости жертв резко снижается.
Правительство планирует выделить примерно 4 миллиарда иен (28 миллионов долларов) из резервных фондов для усиления мер реагирования, одновременно удвоив число членов Сил самообороны, участвующих в спасательных операциях и других мероприятиях, до 4600.
Полный размер ущерба пока неясен из-за поврежденных дорог и нарушения связи в префектуре Исикава.
Считается, что многие люди до сих пор остаются под завалами сильно пострадавшего прибрежного города Вадзима, где загорелся и сгорел крупный рынок. Около 750 человек оказались в затруднительном положении в таких районах, как Вадзима и прилегающему к нему Судзу, поскольку дороги, ведущие в районы, пострадавшие от стихийного бедствия, были перерезаны из-за подземных толчков.
Транспортное судно Морских сил самообороны прибыло к побережью Вадзимы и разгрузило тяжелую технику, которая будет использоваться для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Также растут опасения, что дождливая погода в среду может спровоцировать оползни в пострадавших от землетрясения районах.
По состоянию на четверг около 34 000 человек в префектуре Исикава оставались в эвакуационных центрах. По данным центрального правительства, по меньшей мере 200 зданий рухнули или были частично повреждены.
Дополнение
Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение в понедельник, которое произошло на полуострове Ното в 16:10 по местному времени, было сосредоточено примерно в 30 километрах к востоку-северо-востоку от Вадзимы.