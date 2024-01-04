Рыбак пережил 24 часа в океане, после падения за борт своей лодки

61-летнего Уилла Франсена, жителя Новой Зеландии, унесло морским течением, после того, как он упал за борт своей лодки. Ему удалось удерживаться на воде почти сутки, и даже встретиться с акулой. В конце концов, терпящего бедствие мужчину заметили рыбаки благодаря часам.

Об этом пишет УНН, со ссылкой на The New Zealand Herald.

Детали

Самостоятельное путешествие новозеландского рыбака превратилось в изнурительную борьбу в течение суток и попытки преодолеть десятки километров, чтобы добраться до берега.

61-летний Уилл Франсен из Кембриджа рассказал, что он потерял опору в своей лодке, после того как поймал и пытался вытащить марлина. Таким образом рыбак оказался за бортом, примерно в 55 километрах от Северного острова, вблизи островов Олдерман Новой Зеландии.

В то время, как мужчина пытался удержаться на воде, его лодку начало быстро относить за пространство, которое он мог охватить взглядом. Франсен пытался плыть, но терял силы, и уже дальше его унесло морскими течениями.

В холодной темноте океана он столкнулся не только с истощением, но и имел тревожную встречу с акулой, которая в определенный момент поплыла ему навстречу.

К счастью, она решила, что я ей не интересен. Она была на расстоянии нескольких метров, так что легко бы со мной расправилась - рассказал он.

Франсен старался держаться на воде всю ночь, - не спал, дрейфуя много километров на юг, пока не оказался вблизи острова Тухуа (Майор).

Волны налетали на него. В конце концов он наглотался морской воды и дрожал от низких температур.

Когда я пошел в воду, я знал, что шансы, что кто-то даже узнает о том, что я в воде, были очень мизерными. Я был довольно пессимистичным с самого начала - рассказал он.

Полиция сообщила, что мужчину спасли трое рыбаков, названных в докладе как Тейлор, Майк и Джеймс.

Они заметили необычную вспышку на поверхности океана и решили узнать, что это могло быть.

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Сам Франсен описывает это следующим образом:

Время от времени ему казалось, что он видит лодку, тогда он придумал, чтобы попробовать использовать свои часы - уловить отблеск солнца и посветить им на лодку.

Когда я пытался поднять руку, я просто уходил под воду. Так что эта лодка должным образом отошла. Потом что-то изменилось. Ветер утих, море немного успокоилось - отметил Франсен.

В течение дня у мужчины были галлюцинации, и он часто видел лодки там, где их не было.

Наконец Франсен увидел трех молодых людей, которые рыбачили поблизости, и на этот раз они заметили свет, который он отражал от своих часов.

Они нашли пострадавшего и вытащили его из воды, завернув во все, что могли найти, чтобы повысить его температуру, а затем направились к берегу.

Лицо Франсена обгорело от бликов солнца от воды, а ноги, руки и суставы болели, но удивительно спасенный смог дойти до машины скорой помощи, которая ждала, когда они прибыли в новозеландский город Вангамата, пишет New Zealand Herald.

Рыбаки проделали замечательную работу и, несомненно, спасли жизнь этому человеку - заявили в полиции, добавив, что лодка мужчины пока не найдена.

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