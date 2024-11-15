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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

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Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Киев  •  УНН

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Воздушные Силы ВСУ обнаружили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "оленья". Самолеты движутся в юго-восточном направлении, население призывают не игнорировать сигналы тревоги.

Шесть бортов Ту-95МС обнаружено в небе. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В пятницу было проинформировано об активности шести бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "оленья" и движутся в юго-восточном направлении.

Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае повышения угрозы, ожидается дополнительное сообщение для предупреждения населения.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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