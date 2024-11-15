Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Шесть бортов Ту-95МС обнаружено в небе. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В пятницу было проинформировано об активности шести бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "оленья" и движутся в юго-восточном направлении.

Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае повышения угрозы, ожидается дополнительное сообщение для предупреждения населения.