Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ обнаружили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "оленья". Самолеты движутся в юго-восточном направлении, население призывают не игнорировать сигналы тревоги.
Шесть бортов Ту-95МС обнаружено в небе. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В пятницу было проинформировано об активности шести бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "оленья" и движутся в юго-восточном направлении.
Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае повышения угрозы, ожидается дополнительное сообщение для предупреждения населения.