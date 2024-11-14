Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Шевченковский районный суд города Киева 15 января начнет рассмотрение по существу дела о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску владельца БФК "Гулливер" Виктора Полищука к Агентству по розыску и менеджменту активов из-за заявления его руководительницы Елены Думы о якобы российских связях бизнесмена. Об этом сообщает корреспондент УНН из зала суда.

Детали

Виктор Полищук обратился в суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН бизнесмен объяснил, что такой шаг является вынужденным из-за публичного заявления главы агентства Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является выдуманной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд сначала назначил заседание на 10 октября, однако адвокат ответчика не смог предоставить документ, подтверждающий, что он имеет полномочия представлять АРМА в суде. Поэтому заседание перенесли на 14 ноября.

Сегодня судебное заседание наконец состоялось. Представители Виктора Полищука и АРМА сообщили, что полностью ознакомлены с материалами дела, суд решил "закрыть подготовительное судебное заседание и назначить дело к рассмотрению по существу". Первое заседание запланировано на 15 января.

Добавим

Открытость Виктора Полищука к публичной защите чести, достоинства и деловой репутации из-за заявления чиновницы о его возможных российских связях заинтересовала журналистов. Исследовав эту тему, удалось выяснить, что информация о том, что жена Виктора Полищука Лилия Ризва якобы является племянницей жены российского политика дмитрия медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года не публичное лицо.

Можно сделать предположение, что такая реакция Ризаненко вызвана тем, что ему на самом деле нечего предоставить для подтверждения распространенных тезисов, а он просто "отрабатывал" в 2015-2016 годах свои цели.