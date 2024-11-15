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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

Киев  •  УНН

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В краснодарском крае рф зафиксирована серия атак беспилотных летательных аппаратов. Местные жители крымска сообщают о громких взрывах вблизи военного аэродрома.

В ночь на сегодня краснодарский край рф стал объектом многочисленных атак со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По словам жителей города крымск, прогремела серия громких взрывов в их районе.

Согласно предварительным данным, вероятно, БпЛА пытались атаковать военный аэродром "крымск", однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Губернатор краснодарского края не комментировал события, поэтому на данный момент нет официальных заявлений относительно масштаба или результатов атаки.

краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф17 мая 2024, 02:23 • 23335 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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