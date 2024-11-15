Ночные атаки беспилотников на краснодарский край: прогремела серия взрывов

В ночь на сегодня краснодарский край рф стал объектом многочисленных атак со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По словам жителей города крымск, прогремела серия громких взрывов в их районе.

Согласно предварительным данным, вероятно, БпЛА пытались атаковать военный аэродром "крымск", однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Губернатор краснодарского края не комментировал события, поэтому на данный момент нет официальных заявлений относительно масштаба или результатов атаки.

краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф