краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф

В ночь на 17 мая в новороссийске рф прогремели взрывы из-за атаки дронов. Местные зафиксировали по меньшей мере 35 взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В городе Новороссийск на территории краснодарского края в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы, которые, по словам "военкоров" российской стороны, были результатом атак беспилотных летательных аппаратов на порт и нефтебазу.

Местные жители зафиксировали по меньшей мере 35 взрывов и сообщили о прилетах по нефтебазе и порту. По информации в сети, порт был даже обесточен в результате атаки.

Кроме того, губернатор краснодарского края кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке", утверждая, что российская противовоздушная оборона "подавила" более десяти дронов, но из-за падения обломков возникли лишь локальные возгорания.

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