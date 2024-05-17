краснодарський край: Атака БпЛА спричинила вибухи в порту та на нафтобазі в рф
Київ • УНН
У новоросійську, рф, сталися вибухи через атаку безпілотника на порт і нафтобазу, місцеві жителі зафіксували щонайменше 35 вибухів.
У ніч на 17 травня у новоросійську рф пролунали вибухи через атаку дронів. Місцеві зафіксували щонайменше 35 вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У місті новоросійськ на території краснодарського краю в ніч на 17 травня пролунали потужні вибухи, які, за словами "воєнкорів" російської сторони, були результатом атак безпілотних літальних апаратів на порт та нафтобазу.
Місцеві мешканці зафіксували щонайменше 35 вибухів та повідомили про прильоти по нафтобазі та порту. За інформацією в мережі, порт був навіть знеструмлений в результаті атаки.
Крім того, губернатор краснодарського краю кондратьєв заявив про "безуспішну українську атаку", стверджуючи, що російська протиповітряна оборона "подавила" більше десяти дронів, але через падіння уламків виникли лише локальні загоряння.
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