"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливера".

Сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов за неделю до окончания конкурса на отбор управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер" все же решили встретиться с представителем "Ощадбанка" и обсудить вопросы обеспечения интересов государственного банка. Однако похоже, что договоренностей достичь не удалось, пишет УНН.

Детали

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки "Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управителю".

"Будем обращаться с взысканием на объект. Это смешно, они (АРМА - ред.) с первого дня понимали позицию государственных банков, и так ведут себя, будто позиции государственных банков не существует. Почему мы должны обращаться к кому-то? Почему они не учли это? Они при разработке документации должны были бы учесть позицию государственных банков, почему они не прописали? Почему мы должны бегать за АРМА и что-то выпрашивать? Мы будем обращаться с взысканиями на объект, вот и все", - заявил он.

После огласки в СМИ, АРМА фактически на середине конкурса на отбор управляющего вспомнило о государственном банке и его интересах и направило в "Ощадбанк" письмо.

А за неделю до окончания конкурса, сотрудники агентства "проявили инициативу" и провели рабочее совещание с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственного за работу с NPL, Арсеном Милютиным.

Как сообщается, во время встречи стороны обсудили вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного "Ощадбанка" в части погашения долгов по кредитам.

"По результатам совещания принято решение о продолжении взаимодействия АРМА и "Ощадбанка" с целью решения всех спорных вопросов и обеспечения государственных интересов", - сообщили в агентстве по результатам встречи.

Из таких кратких итогов становится понятно, что стороны "договорились договариваться". Очевидно, что одной встречи, чтобы решить спорные вопросы недостаточно. Однако, возникает вопрос - почему АРМА начинает действовать только под давлением СМИ и общества и "инициирует" переговоры с государственным банком, который потенциально может потерять миллиарды из-за неэффективного решения, всего за неделю до окончания конкурса?