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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Киев  •  УНН

 • 32499 просмотра

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Глава налогового комитета ВР предложил обязать работающих украинцев покупать ОВГЗ на 7% от зарплаты. Эксперты критикуют инициативу из-за дополнительной нагрузки на население и возможных негативных последствий для экономики.

Общество, экспертная среда и бизнес активно обсуждают новую идею главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Депутат, который неоднократно был инициатором повышения налогов в Украине, предложил обязать всех работающих украинцев на 7% от зарплаты покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это вызвало широкий резонанс и волну возмущения как среди обычных граждан, так и в бизнес среде. УНН расспросил эксперта аналитического центра Союза украинских предпринимателей Мирослава Лабу об экономических последствиях такой инициативы.

Детали

Специалист считает, что дополнительные расходы в виде обязательной покупки ОВГЗ могут создать дополнительное финансовое бремя для населения, особенно для малообеспеченных граждан и предпринимателей, и призвал рассмотреть альтернативные пути финансирования государственных нужд. Лаба предложил сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и долгами по налогам, вместо введения новых обязательных расходов для граждан.

-           В последнее время общество активно обсуждает инициативу, которой предлагается обязать работающее население на 7% налогооблагаемого дохода покупать ОВГЗ. Как по вашему мнению это повлияет на доходы и финансовое положение работающих украинцев в условиях войны? Не станет ли это дополнительным финансовым бременем для населения? Ведь социологические опросы говорят о том, что большинство работающих граждан Украины не могут откладывать сбережения из своих доходов, многие из них живут в долг или на отложенные ранее сбережения?

-             По моему мнению, эта инициатива по введению обязательной покупки ОВГЗ работающим населением имеет другую цель - а именно дать такую вероятно еще худшую альтернативу к законопроекту, который проголосовала ВР 11416-д о введении военного сбора для ФЛП 800 грн и повышение военного сбора на заработные платы. Сейчас этот законопроект лежит на подписи у Президента. Я чувствую, что там возникли определенные сомнения или есть не готовность его подписывать, поэтому возникла эта идея обязательной покупки ОВГЗ на 7% от налогооблагаемого дохода гражданами. Это было озвучено для того, чтобы сказать или до 5% мы увеличиваем военный сбор, или 7% ОВГЗ на заработную плату. То есть я думаю, что эта инициатива имеет целью подтолкнуть Президента к подписанию этого законопроекта 11416-д (о повышении налогов).

-              Может ли такая инициатива иметь положительное влияние на экономику страны? Какие конкретные экономические выгоды это может обеспечить в условиях военного положения?

-              Я бы сказал, что население Украины имеет разные уровни дохода. Например, у нас есть достаточно много граждан, которые получают 15 тысяч гривен в месяц. Мы смотрели доходы физических лиц предпринимателей первой группы, которые они декларировали в 2023 году. Средняя заработная у них была на уровне 14-15 тысяч гривен в месяц.

Введение военного сбора 800 грн в месяц для этой категории граждан и введение обязательной покупки ОВГЗ на 7% от налогооблагаемого дохода – это  экономическая диверсия против населения Украины. Это очень вредная вещь, потому что для этих граждан будет выход - или уходить в тень, или закрытие, или эмиграция, или идти служить в ВСУ, потому что они не будут иметь возможности платить эти дополнительные средства.

Недавно Минфин опубликовал дашборд средних заработных плат по министерствам и ведомствам, и я, честно говоря, был удивлен, когда увидел среднюю заработную плату 200 тысяч гривен в месяц. Я считаю, что этот механизм обязательной покупки ОВГЗ мог бы быть применен именно к государственным служащим, к тем, кто имеет бронь, кто имеет высокую зарплату. Эти люди могли бы часть своего дохода без ущерба для собственного благосостояния отдать в ОВГЗ и фактически так же помочь ВСУ и экономике государства.

Я бы немного подкорректировал тезис, который сказал премьер: "или работай, или воюй". Он должен быть "или помогай армии, или воюй". То есть те люди, которые не пошли воевать, у них есть защита, есть бронь, есть какая-то возможность работать здесь, они тогда могут излишек заработной платы, который, например, превышает 5-10 минимальных заработных плат, вложить в ОВГЗ и соответствующим образом помочь экономике страны.

-              Предусмотрены ли механизмы защиты интересов граждан, если в будущем государство не сможет выполнить свои обязательства по ОВГЗ? Как государство будет гарантировать выплату этих средств в критических условиях?

-              Я вижу здесь стимул один: если чиновники, министры, депутаты, люди, которые принимают государственные решения, вложат свои средства в эти облигации, то они сделают все для того, чтобы государство эти средства вернуло.

Например, была информация, что руководитель регионального офиса БЭБ показывает в декларации довольно большое состояние в миллионах долларов и тому подобное. Если бы такие люди, должностные лица, государственные служащие, у которых в декларациях есть остатки больше чем определенная сумма - миллион или полмиллиона, вложили часть своих средств в эти облигации государственного займа, я думаю, что они бы на своих рабочих местах работали более эффективно, более взвешенно и их усилия были направлены на то, чтобы Украина выстояла, осталась, и вернула им эти средства с соответствующими процентами.

-              Как вы оцениваете риск уменьшения уровня потребления из-за принудительной инвестиции части доходов в ОВГЗ? Может ли это негативно повлиять на внутренний рынок?

-              Я думаю, что каждая семья имеет какие-то минимальные потребности для собственной жизни, это продукты питания, одежда, обеспечение определенного уровня жизни. И если государство заберет у семьи эти средства, которые она тратит для поддержания минимального уровня жизни, то это повлияет на потребление. А если эти средства будут забраны у человека, у которого лежит миллион в ящике - не думаю, что это окажет существенное влияние на их потребление.

-              Как введение этой инициативы может повлиять на доверие граждан к государственной экономической политике? Может ли это вызвать рост теневых выплат, чтобы избежать отчислений?

-              Я предлагаю остановиться на государственном секторе. Если это будет государственный сектор (обяжут покупать ОВГЗ чиновников - ред.) - соответственно там теневых выплат не будет. Мне кажется, если эта инициатива будет направлена именно на государственный сектор, то она не повлияет на теневой уровень заработных плат.

-              А что будет с представителями малого бизнеса? Предпринимателям существенно повысили налоги, в том числе военный сбор и уже звучат предупреждения о том, что это не последнее повышение.

-              я бы сказал, что, вероятно, тем людям, которые принимают экономические решения в штате, налоговые решения, нужно решить, чего они хотят. Потому что, с одной стороны мы продвигаем инициативу создания Министерства единства, которое будет работать над тем, чтобы вернуть украинцев из-за границы и тому подобное. Но если вы хотите, чтобы люди возвращались и жили в Украине, то наверняка для них должны быть созданы условия, чтобы они хотели сюда вернуться. Потому что с одной стороны власть декларирует необходимость возвращения украинцев сюда, а с другой стороны путем повышения налогов для микробизнеса, для тех людей, которые сами себя кормят и сами зарабатывают на жизнь, делают все, чтобы они уехали из страны.

-              какие альтернативные методы финансирования государства в условиях военного положения вы бы предложили, которые бы не создавали дополнительной финансовой нагрузки на работающих граждан?

-              когда Минфин внес законопроект 11416 (о повышении налогов) летом в Верховную Раду, то от многих бизнес-ассоциаций звучало предложение, которое было связано с тем, что необходимо заняться теневой экономикой. У нас достаточно много средств крутится в теневых рынках подакцизных товаров, у нас много средств крутится в игорном бизнесе, у нас много средств сидит в налоговых долгах.

То есть, есть места, где есть белая экономика, есть места где есть серая экономика. И получается что когда государству необходимы доходы – оно начинает с того места, где их взять легче всего-то есть с белого бизнеса, с легального. А идти с другой стороны, где бизнес не платит, где идут неучтенные доходы - там государства нет, там работают другие механизмы, другое распределение, какая-то коррупционная составляющая, и власть, к сожалению, не хочет с этим бороться, или создает определенную видимость борьбы, или где-то в кулуарах происходят какие-то договоренности…

Если взять теневой рынок сигарет то у нас до полномасштабной войны он был 6%, потом 25%, сейчас уменьшился до 14%, но все равно это потери бюджета. То есть, возьмите эти средства там, где они не платятся. У вас в долгах 160 миллиардов гривен - возьмите эти средства оттуда.

Например, на сегодня многие граждане не знают, что у них есть долг по налогу на имущество. Налоговая служба эти реестры закрыла. Единственное место где можно узнать есть ли у тебя задолженность - это кабинет налогоплательщика, но чтобы туда попасть у человека должны быть знания, как это сделать, должен быть ключ доступа... Это все на сегодня не доступно для широких слоев населения.

Государство ленится взять средства там, где они ей принадлежат, и идет туда, где ей их взять легче и проще – из-за повышения налогов.

Добавим

Ранее член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также резко раскритиковал идею Гетманцева о введении обязательной покупки ОВГЗ работающим населением. По мнению финансового аналитика, введение такого обязательства приведет к тому, что количество граждан Украины, выезжающих из страны будет увеличиваться.

"Очередная идея Гетманцева (ученика Владимира Сивковича) заставлять украинцев покупать ОВГЗ на 7% от доходов указывает на то, что у Даниила либо острое психическое расстройство с навязчивой идеей откусить что - то от доходов украинцев, либо четкая задача из центра от ФСБ и Ко постоянно смущать украинцев новыми идеями, косвенно агитируя экономически активных граждан покидать Украину", - написал Шапран на своей странице в Facebook.

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По его словам, принудительное обязательство покупать облигации внутреннего государственного займа на вторичном рынке может привести к ряду негативных последствий для экономики Украины. Насыщение рынка облигациями, приобретенными населением под давлением, неизбежно повлечет рост доходности ОВГЗ на вторичном рынке, ведь многие граждане будут пытаться избавиться от этих активов. Это, в свою очередь, заставит Министерство финансов повышать процентные ставки для новых выпусков облигаций на первичном рынке, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга и станет дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет.

Кроме того, предложение Гетманцева, по мнению Шапрана, не учитывает высокие затраты на администрирование и открытие счетов в ценных бумагах, что является непростой задачей для банковской системы. В частности, стоимость открытия и обслуживания счетов для операций с ОВГЗ может превысить доходность от таких инвестиций для граждан со средними доходами.

Финансовый аналитик также считает, что такая инициатива также фактически будет стимулировать переход к теневым зарплатам и минимизацию официальных выплат, ведь обязательный процент доходов на ОВГЗ можно воспринимать как дополнительный налог.

"Украина-страна с рыночной экономикой, и такое принуждение трудно назвать рыночным. Руководители должны собственным примером доказывать выгодность операций. Из годовой декларации господина Гетманцева не видно, что он или члены его семей являются покупателями ОВГЗ. Напротив, я вижу много валютных депозитов и валютных наличных. Поэтому странно слышать от него размышления о принудительных ОВГЗ, тем более такие размышления указывают на то, что он понятия не имеет, как работает в Украине рынок ОВГЗ. А ему, как председателю финансового комитета ВРУ, было бы стоит это знать, хотя бы в конце его каденции", - добавил Шапран.

Он призвал Президента Украины и председателя Верховной Рады немедленно отстранить Гетманцева от должности председателя налогового комитета Рады и "отправить его на принудительную психиатрическую экспертизу".

"Народ должен все же узнать: Гетманцев – это просто дурак без экономического образования, которого некому остановить, или предатель, который подбрасывает дрова в украинский экономический кризис. В любом случае профессиональное влияние Гетманцева на украинский финансовый сектор должно быть ликвидировано, желательно еще вчера", - подчеркнул финансовый аналитик.

Справочно

Облигации внутренних государственных займов Украины ( ОВГЗ) - государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждающие обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 грн., также может быть определена в иностранной валюте.

Государственные облигации Украины могут быть:

  • долгосрочные-более пяти лет;
  • среднесрочные-от одного до пяти лет;
  • краткосрочные-до одного года.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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