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Зеленському на підпис відправили законопроект про підвищення податків

Київ • УНН

 • 17065 перегляди

Спікер Верховної Ради підписав податковий законопроект №11416-д і відправив його до Офісу Президента. Очікується, що закон невдовзі набуде чинності, збільшивши податки.

Зеленському на підпис відправили законопроект про підвищення податків

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроект №11416-д і відправив його на підпис Президенту Володимиру Зеленському, повідомляється на сайті парламенту. Очікується, що закон невдовзі набуде чинності, збільшивши податки, зазначив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Спікер (Верховної Ради) вже підписав податковий законопроект №11416-д і відправив у Офіс Президента. В найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і потім через день закон вступить в силу, чим збільшить податки", - написав нардеп Железняк у Telegram.

І зауважив: "Якраз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення".

Доповнення

Верховна Рада ухвалила законопроект №11416-д щодо значного підвищення податків 10 жовтня. Ухвалено низку змін, зокрема підвищення з 1,5% до 5% військового збору, за виключенням військових. 14 жовтня парламент відхилив всі 13 постанов, які блокували підписання законопроекту.

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