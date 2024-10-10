Збільшення податків в Україні: нардеп розповів, що означає “збиття” правки №988 під час голосування за закон

Народні депутати під час голосування за законопроєкт щодо значного підвищення податків 11146-д не підтримали ключову поправку №988. Народний депутат Ярослав Железняк розповів про наслідки "збиття" даної правки, передає УНН.

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Як я і писав, це була величезна помилка комітету обʼєднати всі позиції в одну правку - яка вийшла на 10-ть сторінок тексту і …. впала в залі не набрав 226 голосів. Що це означає практично? Коротко у нас залишиться редакція першого читання по військовому збору (ВЗ). А так як за три редакції по яким перевносили законопроєкт так і не спромігся уряд нормально виписати текст, то він дуже корявий