Збільшення податків в Україні: нардеп розповів, що означає “збиття” правки №988 під час голосування за закон
Київ • УНН
Депутати не підтримали поправку №988 до законопроєкту 11146-д про підвищення податків. Це призведе до негайного підвищення військового збору для більшості платників та інших непередбачених наслідків.
Народні депутати під час голосування за законопроєкт щодо значного підвищення податків 11146-д не підтримали ключову поправку №988. Народний депутат Ярослав Железняк розповів про наслідки "збиття" даної правки, передає УНН.
Деталі
Як я і писав, це була величезна помилка комітету обʼєднати всі позиції в одну правку - яка вийшла на 10-ть сторінок тексту і …. впала в залі не набрав 226 голосів. Що це означає практично? Коротко у нас залишиться редакція першого читання по військовому збору (ВЗ). А так як за три редакції по яким перевносили законопроєкт так і не спромігся уряд нормально виписати текст, то він дуже корявий
Він зазначив, що через збиття правки вводяться наступні норми:
- ВЗ для всіх крім ФОПів спрощенців піднімається із дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня;
- ВЗ для ФОПів спрощенців все одно із 1 жовтня;
- будь яких перенесень ВЗ на 1 січня немає ні для кого;
- е-резиденти теж попадають під військовий збір.
Зазначимо, що "збита" правка передбачала, що ФОПи, які знаходяться на окупованих територіях звільняються від сплати військового збору. Також передбачалося, що від сплати військового збору звільняються ФОПи, які не використовують працю найманих осіб, протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої листком непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Також правка передбачала відстрочку щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату за жовтень.
Передбачалося і незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року.
Окрім того, передбачалося, що військовий збір для ФОПів податок встановлюється тимчасово і скасовується із завершенням воєнного стану (а саме 31 грудня того року, коли воєнний стан скасують).
Железняк наголосив, що через "збиття" правки виникне дуже багато практичних питань по реалізації закону.
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11416-д щодо значного підвищення податків.