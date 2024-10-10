Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

Народные депутаты во время голосования за законопроект о значительном повышении налогов 11146-д не поддержали ключевую поправку №988. Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о последствиях «сбития» данной правки, передает УНН.

Детали

Как я и писал, это была огромная ошибка комитета объединить все позиции в одну правку - которая вышла на 10-ть страниц текста и .... упала в зале не набрала 226 голосов. Что это означает практически? Коротко у нас останется редакция первого чтения по военному сбору (ВС). А так как за три редакции по которым перевносили законопроект так и не смогло правительство нормально выписать текст, то он очень корявый - сообщил Железняк.

Он отметил, что из-за сбития правки вводятся следующие нормы:

ВС для всех кроме ФЛП упрощенцев поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября;

ВС для ФЛП упрощенцев все равно с 1 октября;



каких-либо переносов ВС на 1 января нет ни для кого;



е-резиденты тоже попадают под военный сбор.



Отметим, что «сбитая» правка предусматривала, что ФЛП, которые находятся на оккупированных территориях освобождаются от уплаты военного сбора. Также предполагалось, что от уплаты военного сбора освобождаются ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной листком нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

Также правка предусматривала отсрочку по уплате военного сбора за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и неприменение штрафов за неуплату за октябрь.

Предусматривалось и неприменение ставки 5% по доходам, которые подлежат годовому декларированию по результатам 2024 года.

Кроме того, предполагалось, что военный сбор для ФЛП налог устанавливается временно и отменяется с завершением военного положения (а именно 31 декабря того года, когда военное положение отменят).

Железняк отметил, что из-за «сбивания» правки возникнет очень много практических вопросов по реализации закона.

Напомним,

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д относительно значительного повышения налогов.