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Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків

Київ • УНН

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Парламент відхилив 13 постанов, які блокували підписання законопроєкту про рекордне підвищення податків. Очікується, що закон буде підписаний найближчими днями і набере чинності після опублікування.

Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків

У понеділок, 14 жовтня, парламент відхилив всі 13 постанов, які блокували підписання законопроєкту щодо рекордного підвищення податків в Україні. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Парламент відхилив всі 13-ть блокуючих постанов по податковому закону. Відповідно далі законопроєкт 11416-д спочатку підпише Спікер, ну а потім і Президент

- пише нардеп у своєму Telegram-каналі. 

Сам нардеп припускає, що це станеться найближчими днями. 

Він також підкреслив, що закон набере чинності з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра - післязавтра.

Юрист пояснив, які проблеми зі сплатою військового збору можуть виникнути, якщо закон про підвищення податків набуде чинності12.10.24, 14:21 • 158944 перегляди

Нагадаємо

У четвер,10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11416-д щодо значного підвищення податків. Проте того ж дня, нардепи почали реєструвати постанови, що заблокували підписання закону про підвищення податків.

Володимир Омельченко

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