Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків
Київ • УНН
Парламент відхилив 13 постанов, які блокували підписання законопроєкту про рекордне підвищення податків. Очікується, що закон буде підписаний найближчими днями і набере чинності після опублікування.
У понеділок, 14 жовтня, парламент відхилив всі 13 постанов, які блокували підписання законопроєкту щодо рекордного підвищення податків в Україні. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Парламент відхилив всі 13-ть блокуючих постанов по податковому закону. Відповідно далі законопроєкт 11416-д спочатку підпише Спікер, ну а потім і Президент
Сам нардеп припускає, що це станеться найближчими днями.
Він також підкреслив, що закон набере чинності з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра - післязавтра.
Юрист пояснив, які проблеми зі сплатою військового збору можуть виникнути, якщо закон про підвищення податків набуде чинності12.10.24, 14:21 • 158944 перегляди
Нагадаємо
У четвер,10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11416-д щодо значного підвищення податків. Проте того ж дня, нардепи почали реєструвати постанови, що заблокували підписання закону про підвищення податків.