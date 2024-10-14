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Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов

Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 11:13  •  4100 просмотра

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Парламент отклонил 13 постановлений, которые блокировали подписание законопроекта о рекордном повышении налогов. Ожидается, что закон будет подписан в ближайшие дни и вступит в силу после опубликования.

В понедельник, 14 октября, парламент отклонил все 13 постановлений, которые блокировали подписание законопроекта о рекордном повышении налогов в Украине. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Парламент отклонил все 13-ть блокирующих постановлений по налоговому закону. Соответственно дальше законопроект 11416-д сначала подпишет Спикер, ну а потом и Президент

- пишет нардеп в своем Telegram-канале. 

Сам нардеп предполагает, что это произойдет в ближайшие дни. 

Он также подчеркнул, что закон вступит в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра - послезавтра.

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу12 октября 2024, 11:21 • 137117 просмотров

Напомним,

В четверг, 10 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов. Однако в тот же день, нардепы начали регистрировать постановления, которые заблокировали подписание закона о повышении налогов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
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