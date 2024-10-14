Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов
Киев • УНН
Парламент отклонил 13 постановлений, которые блокировали подписание законопроекта о рекордном повышении налогов. Ожидается, что закон будет подписан в ближайшие дни и вступит в силу после опубликования.
В понедельник, 14 октября, парламент отклонил все 13 постановлений, которые блокировали подписание законопроекта о рекордном повышении налогов в Украине. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Парламент отклонил все 13-ть блокирующих постановлений по налоговому закону. Соответственно дальше законопроект 11416-д сначала подпишет Спикер, ну а потом и Президент
Сам нардеп предполагает, что это произойдет в ближайшие дни.
Он также подчеркнул, что закон вступит в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра - послезавтра.
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу12 октября 2024, 11:21 • 137117 просмотров
Напомним,
В четверг, 10 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов. Однако в тот же день, нардепы начали регистрировать постановления, которые заблокировали подписание закона о повышении налогов.