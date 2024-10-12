Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Принятый на днях Верховной Радой проект закона о повышении налогов может вызвать некоторые осложнения в уплате военного сбора. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников.

"Прежде всего стоит отметить, что финальный текст законопроекта №11416-д не опубликован. Поэтому точно сказать готов ли этот документ к применению сложно. Однако из анализа последней редакции законопроекта №11416-д можем говорить о несовершенстве закрепленного в нем механизма уплаты военного сбора.

Прежде всего встает вопрос как ФЛП его оплачивать и на какой счет? Пока ожидается, что реквизиты счета налоговой службы Украины для уплаты военного сбора будут изменены. Поэтому предпринимателям нужно быть внимательными чтобы не ошибиться и правильно оплатить повышенную ставку военного сбора.

Также из-за введения нового налога для ФЛП, есть необходимость в изменении деклараций плательщика единого налога. Поэтому думаю на практике, возникнут немало проблем по уплате военного сбора и этот механизм еще будет дорабатываться", - считает юрист.

Также определенные сложности с начислением военного сбора могут возникнуть, если закон вступит в силу с середины месяца. Юрист надеется, что в финальной версии документа, которую одобрила ВР, по этому поводу будут уточнения.

Также не логичным юрист считает распространение военного сбора на Е-резидентов.

"Помним, что Е-резиденты это иностранцы, которые не являются налоговыми резидентами Украины, поэтому включение их в перечень плательщиков военного сбора действительно не логично", - отметил Шабельников.

В целом же юрист считает, что принятые изменения вызовут значительную налоговую нагрузку и на предпринимателей и на граждан.

"Конечно внедрение норм этого закона создаст значительную налоговую нагрузку как на бизнес так и на обычных граждан. в свою очередь, это создаст сложности для функционирования экономики Украины", - считает Шабельников.

Контекст

Парламент 10 октября одобрил Проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, инициаторами которого выступили председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев и нардепы Александр Лукашев и Андрей Мотовиловец.

Как рассказал председатель подкомитета по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость, нардеп Алексей Леонов, это временное решение, которое будет действовать на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, и предусматривает:

Повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.п.) с 1,5% до 5%;

ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор в объеме 10% от минимальной зарплаты;

для плательщиков единого налога третьей группы устанавливают ставку военного сбора объемом 1% от дохода;

Введение налогов на прибыль для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год - объемом 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль будет равна 25%. Для них налогообложение будет осуществляется с 1 января 2025 года.

Среди других важных нововведений - ежемесячная отчетность по НДФЛ. Это, как объясняется, нужно для внедрения механизма экономического бронирования. Также предусмотрено освобождение от налогообложения доходов, полученных в рамках "Сделано в Украине", то есть кэшбек будет освобожден от налогообложения.

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В то же время, заместитель председателя финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк рассказал, что во время голосования за законопроект нардепы "сбили" правку №988. Сбитие этой правки означает введение следующих норм:

- Военный сбор для всех кроме ФЛП упрощенцев поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября;

- ВС для ФЛП упрощенцев все равно с 1 октября;

- каких-либо переносов ВС на 1 января нет ни для кого;

- е-резиденты тоже попадают под военный сбор.

Отметим, что "сбитая" правка предусматривала, что ФЛП, которые находятся на оккупированных территориях освобождаются от уплаты военного сбора. Также предполагалось, что от уплаты военного сбора освобождаются ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной листком нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

Также правка предусматривала отсрочку по уплате военного сбора за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и неприменение штрафов за неуплату за октябрь.

Предусматривалось и неприменение ставки 5% по доходам, подлежащим годовому декларированию по результатам 2024 года.

Кроме того, предполагалось, что военный сбор для ФЛП устанавливается временно и отменяется с завершением военного положения (а именно 31 декабря того года, когда военное положение отменят).

Железняк отметил, что из-за "сбивания" правки возникнет очень много практических вопросов по реализации закона.

Но пока окончательный вариант принятого законопроекта не обнародован на всеобщее обозрение, а в ВР уже зарегистрировано 4 постановления, отменяющих принятие этого документа. На момент подготовки материала только одно из постановлений было обнародовано на сайте парламента. Из пояснительной записки следует, что принятие законопроекта, по мнению инициаторов постановления, произошло с нарушением требований Регламента ВР – наработанный ко второму чтению законопроект и сопроводительные документы к нему были предоставлены нардепам менее чем за 10 дней до дня голосования. Нардепы считают, что так они и их коллеги были лишены возможности детально изучить и проанализировать документы.

"Кроме того, рассмотрение и принятие проекта Закона состоялось вопреки отрицательному заключению Главного юридического управления Верховной Рады Украины, а следовательно принятый закон не может считаться принятым в соответствии с законом и решение о его принятии подлежит отмене в предусмотренный Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" способом (статья 48 Регламента)", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Заключение Главного юридического управления ВР, относительно законопроекта о повышении налогов, который был подготовлен ко второму чтению, действительно содержит ряд негативных замечаний. Интересно, что даже само юруправление, указывает, что анализировало документ в крайне сжатые сроки. В целом же в выводах указывается, что документ не соответствует принципу равенства всех налогоплательщиков перед законом, нивелирует конституционное значение гривны как денежной единицы Украины, ряд его положений не учитывает принципа верховенства права. Кроме того, указывается на противоречие в вопросе налогообложения доходов физических лиц. Речь идет о том, что законопроект не предусматривает исключений, установленных действующей редакцией Налогового кодекса, об освобождении от налогообложения доходов в виде денежного обеспечения, в частности, военнослужащих ВСУ на период непосредственного участия в противостоянии рф. Были также замечания относительно противоречий между вступлением закона в силу и введением отдельных его норм, по расчету суммы минимального налогового обязательства в части платы за землю.

Сейчас подписание принятого законопроекта председателем ВР заблокировано внесенными в парламент постановлениями - только после их рассмотрения и отклонения спикер парламента сможет визировать документ и передать его на подпись Президенту Украины. Вероятно рассмотрение внесенных в парламент проектов постановлений состоится на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.