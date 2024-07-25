Повышение налогов в Украине может привести к еще большей релокации предпринимателей за границу - нардеп

Повышение налогов, которое предложило правительство, может привести к тому, что украинские предприниматели релоцируются за границу, а эффект дополнительных поступлений в бюджет будет временным. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Детали

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

"Да это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года", - написал Гетманцев.

Конечно, мы только начинаем обсуждать... но впереди будет жесткий диалог и именно потому, что "выкатили" этот проект закона не обсудив даже с членами (налогового - ред.) комитета, не услышав предложения выдавать такой сырой проект, который просто всколыхнет всю страну для того, чтобы предприниматели сейчас принимали решения и дальше продолжали перемещаться уже не на Запад, а на восточную Европу, извините, это непродуманный поступок и не продуманная политика. Думаю, что больше будет негатива чем позитива. Возможно, в какой-то краткосрочной перспективе, какие-то дополнительные поступления будут, но они поглотятся потом в теневой экономике, в том, что бизнес будет сокращаться - отметила Южанина.

Она добавила, что законопроект о повышении налогов можно разделить на несколько блоков. "Что касается администрирования и предоставления дополнительных полномочий и требований для бизнеса в налоговой, очевидно, что такое право преувеличивает вообще государственный контроль в Украине. И второй блок - это что касается налогов, которые до конца, очевидно, ни Минэкономики, ни глава профильного комитета не продумали, это точно касается, например, 1% с оборота для предприятий на общей и упрощенной системе налогообложения", - отметила Южанина.

По ее словам, после введения этого налога украинские производители по сравнению с импортерами и производителями импортных товаров будут не конкурентны, потому что 1% от оборота должны будут платить и продавцы сырья, и переработчики, а потом еще и продавцы готового товара. "То есть вообще это будет не 1%, а минимум 3%. А по импортному товару добавится только 1%", - отметила Южанина.

Нардеп добавила, что следует также внимательно изучить вопрос поднятия ставки военного сбора на товары, которыми можно не пользоваться во время войны. На примере автомобилей Южанина отметила, что пока не понятно будет ли касаться поднятия процентной ставки военного сбора только новых автомобилей или и подержанных и о какой именно первой регистрации идет речь.

В то же время, по ее словам, законопроект не предусматривает, что средства, полученные от военного сбора, должны идти в специальный фонд госбюджета.

Южанина убеждена, что перед тем как повышать налоги, сначала следовало бы проанализировать расходную часть государственного бюджета на 2024 год и забрать из нее средства, которые там находятся "на всякий случай". Это, по ее словам, позволило бы привлечь дополнительно около 100 млрд грн.

Можно ли было искать другие варианты (наполнения бюджета - ред.) - конечно можно. Вы посмотрите - сколько "зашито" в расходной части государственного бюджета расходов, которые вообще... это специфика формирования нашего государственного бюджета - "на всякий случай" там находятся (средства - ред.), они могут быть использованы, а могут быть не использованы. Уже прошло полгода - мы можем посмотреть, что у нас не хватало ресурсов на огромную сумму расходов. Поэтому давайте сначала проревизируем расходную часть - там будет где-то до 100 млрд грн, а потом будем говорить как дальше двигаться - предложила член налогового комитета Рады.

Добавим

Законопроект, который предусматривает повышение налогов раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.

Напомним

Гетманцев неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры.