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У Раді зареєстрували одразу дві постанови, що блокують підписання закону про підвищення податків

У Раді зареєстрували одразу дві постанови, що блокують підписання закону про підвищення податків

Київ • УНН

 • 29906 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання закону про підвищення податків. Ініціаторами є нардепи Олексій Гончаренко та Артур Герасимов, які подали дві окремі постанови.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання Головою ВР та Президентом України закону, який підвищення податків. Про це пише УНН з посиланням на сайт ВР.

Деталі

Так на сайті Рад зареєстрували одразу дві постанови про "скасування рішення Верховної Ради України від 10.10.2024 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану"", який зокрема передбачає підвищення податків.

Збільшення податків в Україні: нардеп розповів, що означає “збиття” правки №988 під час голосування за закон 10.10.24, 14:11 • 57244 перегляди

Ініціатором першої постави є народний депутат Олексій Гончаренко, другу ж подав його однопартієць Артур Герасимов.

Відтак підписання закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (реєстр. № 11416-д" головою Верховної Ради та президентом стане можливим тільки в разі відхилення проєкту постанови про його скасування.

Нагадаємо

У четвер,10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11416-д щодо значного підвищення податків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
verkhovna-radaВерховна Рада
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