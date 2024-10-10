В Раде зарегистрировали сразу два постановления, блокирующих подписание закона о повышении налогов
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, блокирующий подписание закона о повышении налогов. Инициаторами являются нардепы Алексей Гончаренко и Артур Герасимов, которые подали два отдельных постановления.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, блокирующий подписание Председателем ВР и Президентом Украины закона, который повышение налогов. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ВР.
Детали
Так на сайте Рад зарегистрировали сразу два постановления об «отмене решения Верховной Рады Украины от 10.10.2024 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения“», который в частности предусматривает повышение налогов.
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Инициатором первой осанки является народный депутат Алексей Гончаренко, вторую же подал его однопартиец Артур Герасимов.
Поэтому подписание закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения» (рег. № 11416-д» председателем Верховной Рады и президентом станет возможным только в случае отклонения проекта постановления о его отмене.
Напомним,
В четверг, 10 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д по значительному повышению налогов.