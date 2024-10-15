Зеленскому на подпись отправили законопроект о повышении налогов
Киев • УНН
Спикер Верховной Рады подписал налоговый законопроект №11416-д и отправил его в Офис Президента. Ожидается, что закон вскоре вступит в силу, увеличив налоги.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект №11416-д и отправил его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, сообщается на сайте парламента. Ожидается, что закон вскоре вступит в силу, увеличив налоги, отметил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
«Спикер (Верховной Рады) уже подписал налоговый законопроект №11416-д и отправил в Офис Президента. В ближайшее время ожидаем там подпись Президента, потом публикация и потом через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги», - написал нардеп Железняк в Telegram.
И заметил: «Как раз получится, что авансы частично попадут под увеличение».
Дополнение
Верховная Рада приняла законопроект №11416-д о значительном повышении налогов 10 октября. Принят ряд изменений, в частности повышение с 1,5% до 5% военного сбора, за исключением военных. 14 октября парламент отклонил все 13 постановлений, которые блокировали подписание законопроекта.