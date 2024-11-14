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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Киев  •  УНН

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Броварская громада получила значительную финансовую поддержку от международных организаций для развития инклюзивного образования. Благодаря грантам модернизированы классы, установлено специальное оборудование и внедрены ассистивные технологии для детей с ООП.

Броварская громада активно внедряет образовательную безбарьерность, привлекая спонсорские и грантовые средства для улучшения условий обучения детей с особыми образовательными потребностями (ООП). Сотрудничество с ЮНИСЕФ и другими международными фондами позволило обустроить классы и ресурсные комнаты, приобрести необходимое оборудование, а также использовать современные ассистивные технологии, что значительно способствует социализации детей с ООП и улучшению доступа к качественному образованию, пишет УНН.

Детали

Безбарьерность в образовании является ключевым аспектом для обеспечения равных возможностей и успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в учебный процесс. В то же время создание доступной среды для таких детей требует значительных инвестиций - от обустройства классов и групп до обеспечения ассистивными технологиями и оборудованием.

В условиях ограниченного бюджета местной общины полноценное финансирование этих проектов становится непростой задачей. Поэтому власти на местах все чаще привлекают внешнюю помощь, в частности спонсорские средства и гранты от международных организаций. Такое партнерство позволяет реализовывать масштабные проекты, которые не только улучшают образовательные условия, но и способствуют социализации и развитию детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивая им доступ к качественному образованию и комфортной среде для обучения.

Одним из успешных примеров привлечения спонсорских и грантовых средств к организации инклюзивного образовательного процесса является Броварская территориальная громада, которая активно работает над внедрением безбарьерности в образовательной среде. Это позволяет улучшать условия обучения для детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивая их доступ к качественному образованию и комфортному пребыванию в учебных заведениях.

В частности, по данным Броварского горсовета, в 2022/2023 учебном году Броварской лицей № 7 начал сотрудничество с ЮНИСЕФ в рамках проекта «Развитие экосистемы для предоставления и использования вспомогательных технологий в Украине для обеспечения успешной инклюзии детей с ООП». Проект, который координируется ЮНИСЕФ и «Центром Джерело», позволил оборудовать санитарную комнату для детей с особыми потребностями, провести ремонтные работы в классных и ресурсных комнатах, построить пандус на входе в начальную школу и заменить входные двери.

Общая сумма вложенных средств составила 1,6 миллиона гривен. Кроме этого, ЮНИСЕФ благотворительно предоставил лицею новую мебель, включая одноместные парты, стулья и школьное оборудование на сумму 2 миллиона гривен.

Другие учебные заведения громады также получают помощь от международных фондов. Например, лицеи № 2 им. В.А. Сухомлинского, № 3 и № 6 присоединились к проекту международной неправительственной организации «SaveTheChildren», которая поддерживает образовательную безбарьерность, предоставляя финансирование для приобретения ресурсов и оборудования для инклюзивного обучения. Лицей № 3 получил ресурсы и оборудование на сумму более 114 тысяч гривен, а лицей № 6 - спортивный инвентарь и дидактические материалы для детей с особыми образовательными потребностями на сумму более 36 тысяч гривен. Ожидается, что лицей № 2 получит помощь на сумму 170 тысяч гривен.

В Броварском горсовете также рассказали, что один из лицеев, где учатся дети с особыми образовательными потребностями использует, например, ассистивные технологии, включая ай-трекеры, что особенно важно для детей с комплексными нарушениями развития. Ай-трекер отслеживает направление взгляда и движения головы ребенка, что открывает новые возможности для обучения и социализации, особенно если ребенок имеет трудности с речью.

Таким образом, благодаря поддержке международных организаций и государственным инициативам, Броварская громада активно внедряет безбарьерность в образовании, создавая доступные и комфортные условия для обучения всех детей, в том числе тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. Это может служить примером для тех громад в Украине, которые пока не привлекают активно международную спонсорскую помощь для организации безбарьерного образовательного процесса.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что Броварская община активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.

Кроме того, в 12 коммунальных школах и садиках Броварской территориальной  громады созданы ресурсные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Эти комнаты используются для психоэмоциональной разгрузки, коррекционно-развивающих занятий, а также для индивидуальных и групповых занятий.

Всего на территории громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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