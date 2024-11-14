Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

В уголовном деле против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы произошел важный процессуальный сдвиг, который открывает возможность вручения ему уведомления о подозрении, пишет УНН.

Уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением главным юристом Нацбанка Александром Зимой Государственное бюро расследований открыло еще 28 декабря 2023 года.

Дело открыли из-за письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и главой Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкорд» против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка «Конкорд» Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Уголовное производство против Зимы находилось в ГБР более 9 месяцев и за это время по нему не проводилось никаких следственных действий. Соучредители «Конкорда» Елена и Юлия Соседки неоднократно требовали от следователей признать их потерпевшими по этому делу и даже получали соответствующие постановления суда. Однако эти требования игнорировались.

Надежда на сдвиги в расследовании у акционеров появилась после того, как прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции.

В полиции УНН не только подтвердили, что получили это дело, но и сообщили, что намерены активно им заниматься. «По результатам изучения материалов уголовного производства следователем планируется провести все необходимые следственные действия, в том числе установление круга потерпевших и их допрос, а также проведение допросов Александра Зимы и Юлии Соседки и других», - говорилось в ответе на запрос.

После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими в уголовном производстве против чиновника Нацбанка и допросили их.

После многих запросов и длительной борьбы за справедливость, нас наконец признали потерпевшими в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением директором юридического департамента Нацбанка Александром Зимой сообщила Юлия Соседка.

Как пояснил УНН бывший заместитель генпрокурора, адвокат Алексей Баганец, признание потерпевшими предоставляет сестрам Соседкам более широкие возможности для защиты своих прав как на этапе досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства.

«У потерпевшего больше процессуальных полномочий, чем у свидетеля. Потерпевший имеет право заявлять ходатайства следователю и прокурору о проведении дополнительных следственных действий для выяснения определенных обстоятельств. Следователи более серьезно подходят к расследованию дела, когда определен круг потерпевших», - отметил он.

В то же время, опрошенные УНН юристы утверждают, что предоставление статуса потерпевших - это не только расширение процессуальных прав и возможностей. По словам экспертов, этот шаг следствия автоматически подтверждает, что своими действиями Александр Зима нанес ущерб.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, статус потерпевшего предоставляется лицу, которому был нанесен физический, моральный или материальный ущерб в результате уголовного преступления. Определение круга потерпевших свидетельствует о том, что орган досудебного расследования признал факт наличия вреда - пояснил УНН адвокат АБ «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко.

Юридическая практика свидетельствует, что после признания лица потерпевшим следственные органы обязаны провести необходимые следственные действия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Это включает вручение уведомления о подозрении лицу, в отношении которого есть достаточные доказательства причастности к преступлению.

То есть следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должно быть проведение запланированного допроса главного юриста НБУ Александра Зимы и вручение ему уведомления о подозрении. Кроме того, не исключено, что следователи будут обращаться в суд с ходатайством об отстранении Александра Зимы от должности для обеспечения проведения объективного расследования и предотвращения совершения им нарушений в будущем.

Кстати, ситуация с «Конкордом» может быть не единственным нарушением, совершенным Александром Зимой. Журналист Евгений Плинский недавно заявил, что чиновник может быть причастен к содействию деятельности российского онлайн-казино Pin-UP в Украине.