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Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Киев  •  УНН

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Журнал People назвал 45-летнего актера Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года. Звезда «Тихого места» рассказал о реакции жены Эмили Блант на этот титул.

Джон Красински признан самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People, пишет УНН.

Детали

Новость была объявлена в "Позднем шоу со Стивеном Колбертом" 12 ноября, когда 45-летний актер появился в студии CBS, пишет TODAY.com.

"Взгляните на него, я понял", - сказал Колберт после объявления актера новым обладателем титула, поздравив его.

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Красински, который является актером, писателем и режиссером, снявшим такие фильмы, как "Тихое место", "Если" и другие, женат на актрисе Эмили Блант и является отцом двоих детей: {ейзел, 10 лет, и Вайолет, 8 лет.

"На другом конце провода было так много смеха", - рассказал Красински Колберту о том моменте, когда он сообщил Блант, что будет назван самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People, добавив, что актер Мэтт Дэймон был единственным человеком, кому он рассказал о такой чести.

В интервью People, опубликованном 12 ноября, он поделился своей реакцией на новость: "На самом деле просто мгновенная потеря сознания. Никаких мыслей. - сказал он. - Кроме того, возможно, меня разыгрывают. Я не просыпаюсь так, думая: "Неужели сегодня меня попросят стать самым сексуальным мужчиной?" И все же именно в этот день вы это сделали. Вы действительно подняли для меня планку".

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Красински также поделился реакцией своей жены на то, что он станет новым самым сексуальным мужчиной, сказав, что она предложила им оклеить свой дом обоями с его изображением.

Актер отметил, что эта награда, скорее всего, изменит некоторые аспекты его жизни: "Я думаю, это заставит меня делать больше домашних дел".

"После того, как это выйдет, она скажет: "Хорошо, это означает, что ты действительно заслужишь это здесь, дома", - сказал он о Блант.

Дополнение

В прошлом году Патрик Демпси был "коронован" как самый сексуальный мужчина 2023 года по версии журнала People, заявив тогда изданию, что он был "полностью шокирован" тем, что получил эту награду.

В 2022 году Крис Эванс был объявлен победителем в номинации "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих".

Премия "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих" берет свое начало в 1985 году, когда Мел Гибсон был признан первой знаменитостью, которая получила этот титул. С тех пор победителями становились Патрик Суэйзи (1991), Хью Джекман (2008) и Джон Ледженд (2019).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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