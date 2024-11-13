Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински признан самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People, пишет УНН.

Детали

Новость была объявлена в "Позднем шоу со Стивеном Колбертом" 12 ноября, когда 45-летний актер появился в студии CBS, пишет TODAY.com.

"Взгляните на него, я понял", - сказал Колберт после объявления актера новым обладателем титула, поздравив его.

Красински, который является актером, писателем и режиссером, снявшим такие фильмы, как "Тихое место", "Если" и другие, женат на актрисе Эмили Блант и является отцом двоих детей: {ейзел, 10 лет, и Вайолет, 8 лет.

"На другом конце провода было так много смеха", - рассказал Красински Колберту о том моменте, когда он сообщил Блант, что будет назван самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People, добавив, что актер Мэтт Дэймон был единственным человеком, кому он рассказал о такой чести.

В интервью People, опубликованном 12 ноября, он поделился своей реакцией на новость: "На самом деле просто мгновенная потеря сознания. Никаких мыслей. - сказал он. - Кроме того, возможно, меня разыгрывают. Я не просыпаюсь так, думая: "Неужели сегодня меня попросят стать самым сексуальным мужчиной?" И все же именно в этот день вы это сделали. Вы действительно подняли для меня планку".

Красински также поделился реакцией своей жены на то, что он станет новым самым сексуальным мужчиной, сказав, что она предложила им оклеить свой дом обоями с его изображением.

Актер отметил, что эта награда, скорее всего, изменит некоторые аспекты его жизни: "Я думаю, это заставит меня делать больше домашних дел".

"После того, как это выйдет, она скажет: "Хорошо, это означает, что ты действительно заслужишь это здесь, дома", - сказал он о Блант.

Дополнение

В прошлом году Патрик Демпси был "коронован" как самый сексуальный мужчина 2023 года по версии журнала People, заявив тогда изданию, что он был "полностью шокирован" тем, что получил эту награду.

В 2022 году Крис Эванс был объявлен победителем в номинации "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих".

Премия "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих" берет свое начало в 1985 году, когда Мел Гибсон был признан первой знаменитостью, которая получила этот титул. С тех пор победителями становились Патрик Суэйзи (1991), Хью Джекман (2008) и Джон Ледженд (2019).