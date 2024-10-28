Ученые обнаружили новый признак ранней стадии болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера важно выявить заболевание как можно раньше. Важный вклад в это вносят текущие исследования ученых из США.

Пишет УНН со ссылкой на Focus и National Institutes of Health (NIH).

Исследовав мозг 84 умерших людей (51 женщина, 33 мужчины; возраст в среднем достигал 88 лет), специалисты из Сиэтла выяснили, что происходит у пострадавших, у которых еще не было типичных симптомов болезни Альцгеймера в повседневной жизни.

Ученые обнаружили, что на ранней стадии болезни отмирают так называемые соматостатин-ингибирующие нервные клетки, которые посылают сигналы, сигнализирующие о болезни.

Эти клетки обычно посылают сигналы, которые замедляют активность других клеток. Авторы исследования подозревают, что гибель вышеупомянутых типов клеток может спровоцировать дальнейшие изменения в мозге. Это, в конце концов, приводит к заметным симптомам болезни Альцгеймера.

Ранние стадии болезни Альцгеймера

Согласно информации Национального института здравоохранения, указывается что полученные результаты исследования свидетельствуют о «самых первых изменениях», которые происходят медленно и тихо, «до появления каких-либо симптомов».

Налоговые изменения включают медленное накопление бляшек; повреждение клеточной изоляции, которая помогает нейронам посылать сигналы; далее идет гибель так называемых нервных клеток, ингибирующих соматостатин.

Последнее было особенно неожиданным для исследователей, поскольку наука ранее предполагала, что болезнь Альцгеймера в первую очередь повреждает нервные клетки, которые посылают активационные сигналы другим клеткам. Ингибирующие нервные клетки действуют с точностью до наоборот, они блокируют другие клетки в выполнении их функций.

Справка

Соматостатин - это так называемый пептидный гормон. Он вырабатывается в различных частях тела - в мозге, а также в поджелудочной железе и пищеварительном тракте. Соматостатин играет важную роль в усвоении питательных веществ и может сдерживать высвобождение различных гормонов, включая инсулин, глюкагон и гастрин.

Исследование 84 мозгов показало, что нервные клетки, которые подавляют высвобождение этого пептидного гормона, отмирают на ранней стадии болезни Альцгеймера. На основе таких выводов в будущем могут быть разработаны еще лучшие лекарства от Альцгеймера, которые начинают действовать на как можно более ранней стадии болезни.

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Но пока исследования продолжаются.

Одна из проблем диагностики и лечения болезни Альцгеймера заключается в том, что значительная часть повреждений головного мозга происходит задолго до появления симптомов. Возможность обнаружить эти ранние изменения означает, что мы впервые можем увидеть, что происходит в мозге человека на ранних стадиях заболевания