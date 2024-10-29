Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Если вам снятся кошмары во время сна, с этим можно что-то сделать. Согласно швейцарским исследованиям, решение скрыто в одном фортепианном аккорде.

Пишет УНН со ссылкой на ScienceAlert.

Контекст

Используя неинвазивные методы манипулирования эмоциями, существует возможность ограничить количество кошмаров во сне.

Одним из неинвазивных методов является терапия репетицией образов, в которой пациенты переписывают свои самые болезненные и частые кошмары, чтобы дать им счастливый конец. Затем они "репетируют" рассказ себе этой переписанной истории, - то есть пытаются перезаписать кошмар.

Важная деталь: ученые обнаружили, что воспроизведение звуков, которые люди ассоциируют с определенным стимулом, во время сна, помогает усилить память об этом стимуле. Это было названо целевой реактивацией памяти (TMR). В то же время нужно было выяснить, может ли это повысить эффективность терапии репетицией образов (IRT).

Теория была исследована, - ученые предложили 36 пациентам с диагнозом кошмарного расстройства совместить несколько методов лечения. Как оказалось, предложенная терапия действительно помогла снизить частоту их плохих снов.

Как происходило исследование

Участникам эксперимента в течение двух недель заполняли дневник сновидений и сна. Всем добровольцам был предоставлен один сеанс IRT. В этот момент половина группы прошла сеанс TMR, создав связь между позитивной версией своих кошмаров и звуком.

Другая половина служила контрольной группой, представляя себе менее устрашающую версию кошмара, не подвергаясь воздействию позитивных звуков.

Обеим группам выдали наушники для сна, которые воспроизводили звук (фортепианный аккорд C69) во время сна, каждые 10 секунд во время фазы быстрого сна, когда кошмары случались чаще всего.

Группы оценивали через две недели дополнительных записей в дневнике, а затем снова через три месяца без какого-либо лечения.

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В начале исследования контрольная группа видела в среднем 2,58 кошмаров в неделю, а группа TMR - в среднем 2,94 кошмара в неделю. К концу исследования в контрольной группе количество кошмаров снизилось до 1,02 в неделю, а в группе TMR - лишь до 0,19. Еще более многообещающе то, что группа TMR сообщила об увеличении количества счастливых снов.

В течение трех месяцев наблюдения кошмары немного выросли в обеих группах, до 1,48 и 0,33 в неделю соответственно. Однако это все еще впечатляющее снижение частоты кошмаров, говорят исследователи, предполагая, что использование TMR для поддержки IRT приводит к более эффективному лечению.

Мы были приятно удивлены тем, насколько хорошо участники придерживались и переносили процедуры исследования, например, ежедневное выполнение сеансов репетиционной терапии с использованием образов и ношение повязки для сна в течение ночи - объяснил психиатр Лампрос Перогамврос из Женевской университетской больницы и Женевского университета в Швейцарии.

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