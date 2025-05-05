Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

От апноэ страдает почти 1 млрд человек во всем мире. Почти половина из них (425 миллионов) имеют умеренную или тяжелую степень течения синдрома. Сегодня, 5 апреля, отмечают День распространения информации об апноэ – состоянии, в котором происходит блокировка процесса дыхания во сне. В это время уменьшается уровень кислорода в крови, что может приводить к более серьезным проблемам со здоровьем и даже летальным последствиям. УНН пообщался с сомнологом Дарией Пилипенко, чтобы узнать, как распознать симптомы апноэ и лечить этот синдром.

По словам эксперта, в расстройства сна входят более 80 классификаций, однако в "тройку лидеров" обычно включают синдром подвижных ног, инсомнию и апноэ. Последнее бывает центральным и обструктивным.

Гидротерапия, сон и тест Купера: врач рассказал, как заботиться о себе каждый день

Обструктивное апноэ

Этот самый распространенный из разновидностей апноэ характеризуется остановками дыхания и нарушениями дыхания из-за его остановок. Они возникают, когда происходит сужение и падение дыхательных путей на уровне гортани, что это в свою очередь приводит к снижению уровня воздушного потока и насыщения крови кислородом.

То есть происходит остановка подачи кислорода в течение ночи. Есть некоторые несколько видов тяжести апноэ: легкая форма, умеренная и тяжелая. Вот если говорить о тяжелой форме, то, например, человек может из восьми часов, например, пять часов не дышать нормально. Это очень опасная болезнь - предостерегла эксперт.

Нехватка сна "старит" человеческий мозг - исследование

Симптомы апноэ

Среди них может быть храп, пробуждение с ощущением нехватки кислорода, сухость во рту, головные боли, дневная сонливость. Все они по отдельности и в совокупности могут указывать на наличие апноэ.

Здесь важно выделить симптоматику, встает ли человек разбитым, есть ли у него частые мочеиспускания ночью, то есть частые походы в туалет, есть ли у него сухость во рту, головная боль, жалуется ли партнер на храп - объясняет Пилипенко.

Опасность синдрома

Остановки дыхания могут быть разными по времени. По словам Пилипенко, в норме человек задерживает дыхание до 10 секунд. Если они длятся дольше, снижается поставка кислорода в организм человека более чем на 30%. Это может указывать на легкую форму апноэ.

Здесь уже нужно проводить, конечно, диагностику. Потому что, если его (апноэ - ред.) не лечить, это может привести к инсульту, инфаркту, ишемической болезни сердца, потому что это стрессовая ситуация для сердечно-сосудистой системы - добавляет эксперт.

Дело в том, что в случае недостатка кислорода, в кровь выбрасываются гормоны кортизола, повышается давление, все это изнашивает сердечно-сосудистую систему, в частности эндотелиальные сосуды, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с гипертонической болезнью. Также в зону риска попадают люди с психологическими расстройствами и сахарным диабетом.

"Если, например, у человека сахарный диабет или увеличенный сахар. Сердечно-сосудистые заболевания. И если у человека, например, уже были диагностированы психические заболевания, ну, например, депрессивное расстройство. Это прямо три категории зоны риска", - отмечает Пилипенко.

Диагностирование апноэ

Пилипенко говорит, что первое, что нужно сделать – это обратиться к специалисту, который работает с диагнозами пациента, на фоне которых у него развилось апноэ.

В зависимости от того, что человека беспокоит: сердечно-сосудистые заболевания, эндокринологические, возможно, искривлена перегородка или гиперплазия мягкого неба (разрастаются в нем мягкие ткани и перекрывают дыхательные пути), обструкция. Человек может прийти с ожирением, а у него апноэ развилось на фоне ожирения. Тогда сначала - к эндокринологу - объясняет сомнолог.

Улучшите свой сон: 7 успокаивающих напитков, которые стоит попробовать

Далее этому специалисту, к которому человек обратился с жалобами на плохой сон, нужно провести дифференциальную диагностику.

Для этого нужно определить, как человек спит и сколько раз за ночь просыпается, есть ли у него повышенное потоотделение во время сна. Если человек обратился с жалобами на сон сразу к сомнологу, в его распоряжении есть Берлинский опросник, который позволяет выявить скрытую патологию и в дальнейшем провести более полную диагностику, а также назначить соответствующее лечение. И шкала дневной сонливости Epworth, которая поможет специалисту понять, насколько человек высыпается. В то же время эти опросники валидизированы и их можно использовать и в общей врачебной практике.

"Очень часто люди просыпаются, у них мокрая подушка и волосы. Частое мочеиспускание и мокрая подушка. Все. Это уже скрининг. Дать еще опросники, например, берлинский или шкалу Эпферта на дневную сонливость и уже будет сразу понятно, куда дальше нужно направлять: или обратиться в лабораторию сна, или в клинику, где есть хом-тест по типу полисомнографии для домашнего использования", - рассказывает эксперт.

Далее специалист направляет пациента на полисомнографию: или ночную полную, или домашнюю, для того, чтобы подтвердить или исключить диагноз апноэ и установить его тяжесть.

Полная полисомнография предполагает, что пациент ночует в клинике. Эта методика позволяет точно подтвердить наличие у пациента апноэ. Домашний тест имеет меньшую эффективность, однако, по словам эксперта, в Украине его можно получить в использование во многих клиниках Киева, где есть ЛОР-отделение. Это устройство, которое одевается на грудину или на руку и имеет специальные трубочки, которые вставляются в нос.

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Лечение апноэ

А вот после подтверждения этого синдрома, пациентов в Украине, по словам эксперта "ожидает настоящий квест". Сомнолог объясняет, что лечение должно быть комплексным, чтобы терапия была эффективной. Самый распространенный метод лечения, доступный в Украине – это СИПАП-терапия. Она используется для лечения пациентов как с легкой формой апноэ, так и с тяжелой.

"СИПАП-терапия – это золотой стандарт лечения апноэ по всему миру. Это такой компрессор, который подает кислород через маску и под давлением расширяет дыхательные пути. Происходит насыщение крови кислородом, человек может вдыхать, но надо спать в маске. Однако не все хотят, не все могут. Бывают особенности анатомические, психологические. Условно у человека паническое расстройство, у нее панические атаки, тогда такой метод становится под угрозой", - сообщает сомнолог.

Также по словам Пилипенко существуют разные оральные и мандибулярные аппараты. Они представляют собой разные капы, которые вставляются в рот и выдвигают нижнюю челюсть, чтобы восстановить дыхание. Однако в основном они используются для лечения легкой формы апноэ.

Также существует метод лечения, который предусматривает стимулирование мышц языка.

"Это такая имплантация, небольшая хирургия, которая стимулирует мышцы языка. И тоже открывается пространство дыхательных путей. Она уже появилась в Украине, но еще не доступна широко, ведь довольно дорого стоит", - рассказывает эксперт.

Однако сохранились и советские методы лечения, которые кое-кого способны даже напугать, ведь они включают стимуляцию током.

Я знаю из пациентов и врачей, у которых еще есть такие советские методы. Условно в челюсть вставляют металлическую прищепку с проводником тока, главное не дотронуться языком, и дают в руку металлический держатель и происходит такая электростимуляция. Очень неприятная процедура - рассказывает Пилипенко.

Однако в остальном мире есть множество неинвазивных методов, одобренных FDA, которые не приносят никакого дискомфорта. Например устройство в форме яйца, которое реагирует на звук храпа и сигнализирует, что человеку нужно сменить позу. Или устройства в виде пружин, которые вставляются в рот и вытягивают челюсть, давая возможность вдохнуть.

А еще появился первый устройство для людей с апноэ для дневного сна, который обеспечивает небольшую плевромязовую стимуляцию, напоминая сменить позу при храпе.

Также сомнолог рассказала, что существует устройство в виде пояса Аир Слип, который одевается на шею и создает приятное небольшое давление, которое помогает открывать дыхательные пути.

"К сожалению, в принципе, если подытожить, в мире много не неинвазивных классных методов, но у нас это только оральные аппараты и сипаптерапия - это то, что доступно и распространено", - подытожила Пилипенко.

Она также добавила, что большой проблемой является также отсутствие обучения для соответствующих специалистов, ведь даже при наличии большинства аппаратов, надо еще осознавать как с ними работать и какие могут быть нюансы. Сейчас же эти устройства можно заказать из-за границы, однако помнить, что они требуют знаний по их использованию.

Если человек хотя бы будет знать, что храпеть - это не норма и знать, что является симптоматикой апноэ и обращаться к специалистам с этим, то в дальнейшем проблему уже легче решить. В первую очередь важно, чтобы человек хотя бы знала, что имеет такую проблему. А потом – кто ищет, тот найдет, я все же считаю - добавила эксперт.

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Снотворное при апноэ противопоказано

Большинство людей, заметив у себя расстройства сна, обращаются к семейному врачу. Однако по словам сомнолога, некоторые медицинские специалисты не дифференцируют эти жалобы и назначают пациентам снотворное, которое в случае наличия апноэ крайне не рекомендовано и даже опасно. Эксперт подчеркнула, что снотворное - это не лечение причины, это лечение симптомов, которое может привести даже к смерти. Человек может не проснуться, потому что организм не среагирует на понижение уровня кислорода в крови и даже умереть.

"Если у человека апноэ умеренной или тяжелой формы, у него остановки дыхания, что снотворное делает? Расслабляет, мало того, что мышцы, но и отключает некоторые контроли в мозговых центрах. Центры возбуждения срабатывают, как раз если человек задыхается. И если у человека апноэ, особенно тяжелой формы, то вообще в протоколах не рекомендовано использовать снотворное, человек может умереть. Она просто не возбуждается. А множество смертей у нас во сне. Особенно от сердечных приступов, под утро", - объясняет Пилипенко.

Трекеры сна

На вопрос, можно ли использовать трекеры сна или умные часы, чтобы диагностировать апноэ самостоятельно, эксперт отметила, что такой метод скорее вреден, чем полезен, ведь заметив не удовлетворяющие ее показатели, человек может начать только больше тревожиться, чем может спровоцировать у себя еще больше бессонницы.

"Из обращений ко мне, могу сказать, что эти трекеры приводили к бессоннице и к тревожности. То есть они говорят неправду, человек начинает тревожиться, что она не так спит, не та у нее фаза сна, что у нее нет глубокого сна и просто она впадает в тревожность", - говорит Пилипенко.

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Однако специалист по сну отметила, что не все трекеры одинаковы и есть те, которые могут быть полезными, но они менее распространены в Украине.

"В мире есть трекеры, в Украине патентованных таких трекеров нет, которые могут измерять уровень кислорода, в первую очередь именно низкий уровень кислорода может указывать на апноэ", - пояснила Пилипенко.

В Украине доступны другие варианты трекеров в виде кольца, в которое вмонтированы датчики, которые измеряют сразу несколько показателей: частоту, смену позы, движение во сне, сердечный ритм, насыщение крови кислородом, что в сумме может стать условной подсказкой обратиться к специалисту.

"Если найти правильный трекер, как вариант, но только при условии, что человек самостоятельно не ставил себе диагноз, а все же обратился к врачу и прошел дифференциальную диагностику", - пояснила эксперт.

Психотерапия в лечении апноэ

По словам Пилипенко, в случае тяжелой формы апноэ, когда человек имеет не только физиологические нарушения сна из-за нехватки кислорода в крови, но и приобрела психологические проблемы из-за этого, например, боится засыпать, потому что знает, что может задохнуться, также можно подключать и работу с психологом. Это поможет сделать лечение более качественным. Однако, если человек имеет исключительно физиологические аспекты заболевания, психотерапия беспомощна.

Когда человек боится идти спать, потому что знает, что она ляжет будет задыхаться и может умереть, вот в таких случаях лучше использовать все в комплексе. Психотерапия плюс и СИПАП-терапия, например. Это прям идеально - отметила сомнолог.

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Последствия бессонницы

Длительная бессонница может быть опасной для человека и даже его окружения. Из-за недостаточного сна снижается внимательность, концентрация, добавляется раздражительность, которые существенно ухудшают качество жизни. К тому же если человек находится за рулем днем или работает с большими механизмами, например на заводе, уменьшение концентрации и внимания могут быть решающими в вопросе безопасности и даже жизни.

"По американской статистике, когда в воскресенье переводят часы на летнее время, то в понедельник фиксируется наибольшее количество хирургических ошибок. Потому что не выспался и концентрация снижается", - замечает Пилипенко.

И это последствия лишь одного часа, который человек "не доспал". При хроническом недосыпании, по любым причинам, ситуация может выглядеть еще драматичнее. Также эксперт добавила, что те, кто имеет апноэ, по статистике попадают в ДТП чаще, чем другие люди, потому что у них снижается концентрация снижается из-за недостатка сна.

"Те, кто работают с опасными химикатами, те, кто работают на механизмах тяжелых, например, в цехах, врачи-хирурги, это все, конечно, может привести к производственным травмам или даже летальным исходам", - добавляет сомнолог.

Сколько в Украине в прошлом году было выписано людей с болезнью Паркинсона и зафиксировано смертей