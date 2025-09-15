Дослідження спростовує зв'язок між переходом на літній час і ризиком серцевого нападу

Перехід на літній чи зимовий час не підвищує ризик серцевого нападу, як інколи вважали раніше. Такий результат показало велике американське дослідження. Дані з понад 1 тис. лікарень свідчать: зміна годинників не впливає на частоту гострих інфарктів або результати лікування. Про це йдеться у матеріалі Мedical Хpress, пише УНН.

Деталі

Велике дослідження Клінічного інституту Дьюка спростувало поширену думку, що перехід на літній або зимовий час підвищує ризик серцевого нападу. Вчені проаналізували дані 168 870 пацієнтів із 1124 лікарень США за період 2013–2022 років. Сеедній вік учасників становив 65 років, а третина з них були жінками.

Дослідники порівнювали кількість гострих інфарктів міокарда у тиждень переходу на літній або зимовий час із тижнями до та після зміни годинника. Результати показали, що немає прямої залежності від переведення годинників та частотів інфаркту.

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Наприклад, навесні під час переходу на літній час зафіксовано 28 678 випадків, тоді як на тиждень до – 28 596, а після – 28 169. Аналогічно восени відмінностей також не виявили.

Додаткові показники, такі як внутрішньолікарняна смертність, інсульт та повторні процедури після інфаркту, також не змінилися під час переходу на літній чи зимовий час. Аналіз штатів без літнього часу (Аризона та Гаваї) підтвердив відсутність зв’язку між зміною годинника та серцевими подіями.

Мікропластик у судинах збільшує ризик інфаркту та інсульту - вчені

Автори дослідження у JAMA Network Open підкреслюють, що хоча попередні роботи у Швеції та США натякали на короткочасне підвищення ризику після весняного переходу, великі сучасні дані не підтвердили ці припущення. Зміна режиму сну та графіка через переведення годинників, за їхніми висновками, не збільшує небезпеку гострого інфаркту міокарда і не впливає на результати лікування в лікарні.

Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ