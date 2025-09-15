Дослідження спростовує зв'язок між переходом на літній час і ризиком серцевого нападу

$41.280.03
Ексклюзив
14:18 • 1230 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 7260 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 14578 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 39225 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 30026 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 29787 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34490 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56598 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72538 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105509 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 24619 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 15785 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 13337 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 22512 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 17820 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 17887 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 22584 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 39246 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 25874 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 104825 перегляди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Мадрид
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 13390 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 15845 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 27967 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 34383 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 83731 перегляди
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
ФАБ-250

Дослідження спростовує зв'язок між переходом на літній час і ризиком серцевого нападу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Аналіз даних 168 870 пацієнтів спростував попередні припущення про вплив зміни годинників на частоту гострих інфарктів та результати лікування.

Дослідження спростовує зв'язок між переходом на літній час і ризиком серцевого нападу

Перехід на літній чи зимовий час не підвищує ризик серцевого нападу, як інколи вважали раніше. Такий результат показало велике американське дослідження. Дані з понад 1 тис. лікарень свідчать: зміна годинників не впливає на частоту гострих інфарктів або результати лікування. Про це йдеться у матеріалі Мedical Хpress, пише УНН.

Деталі

Велике дослідження Клінічного інституту Дьюка спростувало поширену думку, що перехід на літній або зимовий час підвищує ризик серцевого нападу. Вчені проаналізували дані 168 870 пацієнтів із 1124 лікарень США за період 2013–2022 років. Сеедній вік учасників становив 65 років, а третина з них були жінками.

Дослідники порівнювали кількість гострих інфарктів міокарда у тиждень переходу на літній або зимовий час із тижнями до та після зміни годинника. Результати показали, що немає прямої залежності від переведення годинників та частотів інфаркту. 

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное05.05.25, 09:29 • 208938 переглядiв

Наприклад, навесні під час переходу на літній час зафіксовано 28 678 випадків, тоді як на тиждень до – 28 596, а після – 28 169. Аналогічно восени відмінностей також не виявили.

Додаткові показники, такі як внутрішньолікарняна смертність, інсульт та повторні процедури після інфаркту, також не змінилися під час переходу на літній чи зимовий час. Аналіз штатів без літнього часу (Аризона та Гаваї) підтвердив відсутність зв’язку між зміною годинника та серцевими подіями.

Мікропластик у судинах збільшує ризик інфаркту та інсульту - вчені 24.04.25, 07:48 • 4679 переглядiв

Автори дослідження у JAMA Network Open підкреслюють, що хоча попередні роботи у Швеції та США натякали на короткочасне підвищення ризику після весняного переходу, великі сучасні дані не підтвердили ці припущення. Зміна режиму сну та графіка через переведення годинників, за їхніми висновками, не збільшує небезпеку гострого інфаркту міокарда і не впливає на результати лікування в лікарні.

Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ01.09.25, 19:23 • 3522 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'яНовини Світу
Аризона
Гаваї
Швеція
Сполучені Штати Америки