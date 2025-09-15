Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа

Переход на летнее или зимнее время не повышает риск сердечного приступа, как иногда считалось ранее. Такой результат показало крупное американское исследование. Данные из более чем 1 тыс. больниц свидетельствуют: смена часов не влияет на частоту острых инфарктов или результаты лечения. Об этом говорится в материале Medical Xpress, пишет УНН.

Детали

Крупное исследование Клинического института Дьюка опровергло распространенное мнение, что переход на летнее или зимнее время повышает риск сердечного приступа. Ученые проанализировали данные 168 870 пациентов из 1124 больниц США за период 2013–2022 годов. Средний возраст участников составил 65 лет, а треть из них были женщинами.

Исследователи сравнивали количество острых инфарктов миокарда в неделю перехода на летнее или зимнее время с неделями до и после смены часов. Результаты показали, что нет прямой зависимости от перевода часов и частоты инфаркта.

Например, весной во время перехода на летнее время зафиксировано 28 678 случаев, тогда как на неделю до – 28 596, а после – 28 169. Аналогично осенью отличий также не выявили.

Дополнительные показатели, такие как внутрибольничная смертность, инсульт и повторные процедуры после инфаркта, также не изменились во время перехода на летнее или зимнее время. Анализ штатов без летнего времени (Аризона и Гавайи) подтвердил отсутствие связи между сменой часов и сердечными событиями.

Авторы исследования в JAMA Network Open подчеркивают, что хотя предыдущие работы в Швеции и США намекали на кратковременное повышение риска после весеннего перехода, крупные современные данные не подтвердили эти предположения. Изменение режима сна и графика из-за перевода часов, по их выводам, не увеличивает опасность острого инфаркта миокарда и не влияет на результаты лечения в больнице.

