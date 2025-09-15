Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа

$41.280.03
Эксклюзив
14:18 • 1830 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 8924 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 15267 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 40393 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 30637 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 30055 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34693 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56715 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72595 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105551 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 24938 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 16236 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 13789 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 23038 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 18318 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 18766 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 23497 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 40429 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 26348 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 105303 просмотра
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Европа
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 14192 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 16637 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 28272 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 34658 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 84021 просмотра
ТикТок
Truth Social
Financial Times
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Анализ данных 168 870 пациентов опроверг предыдущие предположения о влиянии смены часов на частоту острых инфарктов и результаты лечения.

Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа

Переход на летнее или зимнее время не повышает риск сердечного приступа, как иногда считалось ранее. Такой результат показало крупное американское исследование. Данные из более чем 1 тыс. больниц свидетельствуют: смена часов не влияет на частоту острых инфарктов или результаты лечения. Об этом говорится в материале Medical Xpress, пишет УНН.

Детали

Крупное исследование Клинического института Дьюка опровергло распространенное мнение, что переход на летнее или зимнее время повышает риск сердечного приступа. Ученые проанализировали данные 168 870 пациентов из 1124 больниц США за период 2013–2022 годов. Средний возраст участников составил 65 лет, а треть из них были женщинами.

Исследователи сравнивали количество острых инфарктов миокарда в неделю перехода на летнее или зимнее время с неделями до и после смены часов. Результаты показали, что нет прямой зависимости от перевода часов и частоты инфаркта. 

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ05.05.25, 09:29 • 208938 просмотров

Например, весной во время перехода на летнее время зафиксировано 28 678 случаев, тогда как на неделю до – 28 596, а после – 28 169. Аналогично осенью отличий также не выявили.

Дополнительные показатели, такие как внутрибольничная смертность, инсульт и повторные процедуры после инфаркта, также не изменились во время перехода на летнее или зимнее время. Анализ штатов без летнего времени (Аризона и Гавайи) подтвердил отсутствие связи между сменой часов и сердечными событиями.

Шокирующая находка: пластик в артериях пациентов с инсультом повышает риск24.04.25, 07:48 • 4679 просмотров

Авторы исследования в JAMA Network Open подчеркивают, что хотя предыдущие работы в Швеции и США намекали на кратковременное повышение риска после весеннего перехода, крупные современные данные не подтвердили эти предположения. Изменение режима сна и графика из-за перевода часов, по их выводам, не увеличивает опасность острого инфаркта миокарда и не влияет на результаты лечения в больнице.

Выявляет заболевания сердца за 15 секунд: в Британии разработали стетоскоп на базе ИИ01.09.25, 19:23 • 3522 просмотра

Степан Гафтко

Аризона
Гавайи
Швеция
Соединённые Штаты