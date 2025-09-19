$41.250.05
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Опрос показал, что 58% украинцев пользуются искусственным интеллектом, четверть из них делает это регулярно. Чаще всего ИИ применяют для поиска информации, работы и обучения, однако опасения относительно безопасности сдерживают часть пользователей.

Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос

Недавний опрос показал, что 58% уже используют искусственный интеллект в повседневной жизни, а четверть из них делают это регулярно. Чаще всего украинцы используют ИИ для поиска информации, работы и учебы, однако часть пользователей останавливают опасения относительно безопасности, пишет УНН со ссылкой на данные Rakuten Viber.

Самые популярные ИИ-инструменты

На вопрос "О каких из перечисленных ИИ-инструментов вы слышали?" (при этом вопрос предполагал множественный выбор) ответы распределились следующим образом:

  • ChatGPT - 85%;
    • Google Gemini - 64%;
      • Microsoft Copilot - 20%;
        • Midjourney - 11%;
          • Claude - 8%;
            • Другое - 8%;
              • DALL-E - 7%;
                • Perplexity AI - 5%;
                  • Ни один - 3%.

                    Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT - отчет OpenAI15.09.25, 15:06 • 1936 просмотров

                    Пользуются ли украинцы искусственным интеллектом

                    Ответы на вопрос "Пользуетесь ли вы какими-либо ИИ-инструментами, такими как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney или другими?" распределились следующим образом:

                    • да, но не часто - 33%;
                      • да, регулярно - 25%;
                        • я никогда не пользовался(лась) ИИ-инструментами - 21%;
                          • я не знаю, что это такое - 12%;
                            • я пробовал(а) ИИ-инструменты, но не пользуюсь ими - 9%.

                              Также исследователи спросили украинцев, которые не пользуются искусственным интеллектом, что их останавливает от работы с ИИ-инструментами. При этом вопрос предполагал множественный выбор.

                              31% респондентов, которые пробовали ИИ-инструменты, но не пользуются ими, ответили, что обеспокоены конфиденциальностью или безопасностью данных. Еще 30% сказали, что полученные результаты были не очень полезными. Также 29% отметили, что не доверяют информации, которую предоставляют ИИ. 16% опрошенных указали, что не знают, как это работает, еще 11% было "сложно пользоваться", такое же количество опрошенных отметило, что ИИ "не ответили на мои вопросы". Вариант ответа "другое" выбрали 13% респондентов.

                              43% респондентов, которые никогда не пользовались ИИ-инструментами, объясняют свое решение тем, что им "и так хорошо". Еще 25% ответили, что "не было возможности". 23% опрошенных указали, что не уверены в том, для чего бы использовали ИИ. 17% ответили, что не знают, как это работает, 16% указали, что не хотят платить за приложения. Не знают, какие инструменты доступны или где их найти - 14% опрошенных, а не знают, как зарегистрироваться - 5%. Вариант "другое" выбрали 4% респондентов.

                              Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение12.09.25, 12:11 • 28314 просмотров

                              Для чего украинцы пользуются ИИ

                              Исходя из результатов опроса, украинцы чаще всего используют ИИ по следующим причинам:

                              • для поиска информации - 81%;
                                • для работы - 37%;
                                  • для учебы - 35%;
                                    • для идей и вдохновения - 31%;
                                      • для медицинских советов - 27%;
                                        • для развлечений - 24%;
                                          • для понимания объекта по фото - 22%;
                                            • для написания электронных писем и длинных сообщений - 18%;
                                              • другое - 5%.

                                                ИИ в Viber

                                                В апреле 2024 года Viber запустил функцию "Краткое изложение чата", разработанную на базе технологии OpenAI. Она помогает превратить непрочитанные сообщения группового чата в краткое резюме со списком ключевых пунктов. 

                                                Пользователи рассказали, что чаще всего используют функцию в групповых чатах с семьей или друзьями (51%), в рабочих чатах (45%) и школьных (30%). Ответы на вопрос "какие главные преимущества краткого изложения чата для украинцев" распределились следующим образом: 

                                                • увидеть, какие пункты обсуждались - 56%;
                                                  • просто убедиться, что я не пропустил(а) ничего важного - 52%;
                                                    • увидеть, какие решения были приняты - 30%;
                                                      • увидеть, какие следующие шаги были согласованы - 18%;
                                                        • сложно сказать - 13%.

                                                          Дополнительно

                                                          Исследование было проведено 18 сентября 2025 года. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>6000. 

                                                          YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18.09.25, 08:59 • 33560 просмотров

                                                          Алена Уткина

