Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос

Недавний опрос показал, что 58% уже используют искусственный интеллект в повседневной жизни, а четверть из них делают это регулярно. Чаще всего украинцы используют ИИ для поиска информации, работы и учебы, однако часть пользователей останавливают опасения относительно безопасности, пишет УНН со ссылкой на данные Rakuten Viber.

Самые популярные ИИ-инструменты

На вопрос "О каких из перечисленных ИИ-инструментов вы слышали?" (при этом вопрос предполагал множественный выбор) ответы распределились следующим образом:

ChatGPT - 85%;

Google Gemini - 64%;

Microsoft Copilot - 20%;

Midjourney - 11%;

Claude - 8%;

Другое - 8%;

DALL-E - 7%;

Perplexity AI - 5%;

Ни один - 3%.

Пользуются ли украинцы искусственным интеллектом

Ответы на вопрос "Пользуетесь ли вы какими-либо ИИ-инструментами, такими как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney или другими?" распределились следующим образом:

да, но не часто - 33%;

да, регулярно - 25%;

я никогда не пользовался(лась) ИИ-инструментами - 21%;

я не знаю, что это такое - 12%;

я пробовал(а) ИИ-инструменты, но не пользуюсь ими - 9%.

Также исследователи спросили украинцев, которые не пользуются искусственным интеллектом, что их останавливает от работы с ИИ-инструментами. При этом вопрос предполагал множественный выбор.

31% респондентов, которые пробовали ИИ-инструменты, но не пользуются ими, ответили, что обеспокоены конфиденциальностью или безопасностью данных. Еще 30% сказали, что полученные результаты были не очень полезными. Также 29% отметили, что не доверяют информации, которую предоставляют ИИ. 16% опрошенных указали, что не знают, как это работает, еще 11% было "сложно пользоваться", такое же количество опрошенных отметило, что ИИ "не ответили на мои вопросы". Вариант ответа "другое" выбрали 13% респондентов.

43% респондентов, которые никогда не пользовались ИИ-инструментами, объясняют свое решение тем, что им "и так хорошо". Еще 25% ответили, что "не было возможности". 23% опрошенных указали, что не уверены в том, для чего бы использовали ИИ. 17% ответили, что не знают, как это работает, 16% указали, что не хотят платить за приложения. Не знают, какие инструменты доступны или где их найти - 14% опрошенных, а не знают, как зарегистрироваться - 5%. Вариант "другое" выбрали 4% респондентов.

Для чего украинцы пользуются ИИ

Исходя из результатов опроса, украинцы чаще всего используют ИИ по следующим причинам:

для поиска информации - 81%;

для работы - 37%;

для учебы - 35%;

для идей и вдохновения - 31%;

для медицинских советов - 27%;

для развлечений - 24%;

для понимания объекта по фото - 22%;

для написания электронных писем и длинных сообщений - 18%;

другое - 5%.

ИИ в Viber

В апреле 2024 года Viber запустил функцию "Краткое изложение чата", разработанную на базе технологии OpenAI. Она помогает превратить непрочитанные сообщения группового чата в краткое резюме со списком ключевых пунктов.

Пользователи рассказали, что чаще всего используют функцию в групповых чатах с семьей или друзьями (51%), в рабочих чатах (45%) и школьных (30%). Ответы на вопрос "какие главные преимущества краткого изложения чата для украинцев" распределились следующим образом:

увидеть, какие пункты обсуждались - 56%;

просто убедиться, что я не пропустил(а) ничего важного - 52%;

увидеть, какие решения были приняты - 30%;

увидеть, какие следующие шаги были согласованы - 18%;

сложно сказать - 13%.

Дополнительно

Исследование было проведено 18 сентября 2025 года. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>6000.

