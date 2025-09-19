Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос
Опрос показал, что 58% украинцев пользуются искусственным интеллектом, четверть из них делает это регулярно. Чаще всего ИИ применяют для поиска информации, работы и обучения, однако опасения относительно безопасности сдерживают часть пользователей.
Недавний опрос показал, что 58% уже используют искусственный интеллект в повседневной жизни, а четверть из них делают это регулярно. Чаще всего украинцы используют ИИ для поиска информации, работы и учебы, однако часть пользователей останавливают опасения относительно безопасности, пишет УНН со ссылкой на данные Rakuten Viber.
Самые популярные ИИ-инструменты
На вопрос "О каких из перечисленных ИИ-инструментов вы слышали?" (при этом вопрос предполагал множественный выбор) ответы распределились следующим образом:
- ChatGPT - 85%;
- Google Gemini - 64%;
- Microsoft Copilot - 20%;
- Midjourney - 11%;
- Claude - 8%;
- Другое - 8%;
- DALL-E - 7%;
- Perplexity AI - 5%;
- Ни один - 3%.
Пользуются ли украинцы искусственным интеллектом
Ответы на вопрос "Пользуетесь ли вы какими-либо ИИ-инструментами, такими как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney или другими?" распределились следующим образом:
- да, но не часто - 33%;
- да, регулярно - 25%;
- я никогда не пользовался(лась) ИИ-инструментами - 21%;
- я не знаю, что это такое - 12%;
- я пробовал(а) ИИ-инструменты, но не пользуюсь ими - 9%.
Также исследователи спросили украинцев, которые не пользуются искусственным интеллектом, что их останавливает от работы с ИИ-инструментами. При этом вопрос предполагал множественный выбор.
31% респондентов, которые пробовали ИИ-инструменты, но не пользуются ими, ответили, что обеспокоены конфиденциальностью или безопасностью данных. Еще 30% сказали, что полученные результаты были не очень полезными. Также 29% отметили, что не доверяют информации, которую предоставляют ИИ. 16% опрошенных указали, что не знают, как это работает, еще 11% было "сложно пользоваться", такое же количество опрошенных отметило, что ИИ "не ответили на мои вопросы". Вариант ответа "другое" выбрали 13% респондентов.
43% респондентов, которые никогда не пользовались ИИ-инструментами, объясняют свое решение тем, что им "и так хорошо". Еще 25% ответили, что "не было возможности". 23% опрошенных указали, что не уверены в том, для чего бы использовали ИИ. 17% ответили, что не знают, как это работает, 16% указали, что не хотят платить за приложения. Не знают, какие инструменты доступны или где их найти - 14% опрошенных, а не знают, как зарегистрироваться - 5%. Вариант "другое" выбрали 4% респондентов.
Для чего украинцы пользуются ИИ
Исходя из результатов опроса, украинцы чаще всего используют ИИ по следующим причинам:
- для поиска информации - 81%;
- для работы - 37%;
- для учебы - 35%;
- для идей и вдохновения - 31%;
- для медицинских советов - 27%;
- для развлечений - 24%;
- для понимания объекта по фото - 22%;
- для написания электронных писем и длинных сообщений - 18%;
- другое - 5%.
ИИ в Viber
В апреле 2024 года Viber запустил функцию "Краткое изложение чата", разработанную на базе технологии OpenAI. Она помогает превратить непрочитанные сообщения группового чата в краткое резюме со списком ключевых пунктов.
Пользователи рассказали, что чаще всего используют функцию в групповых чатах с семьей или друзьями (51%), в рабочих чатах (45%) и школьных (30%). Ответы на вопрос "какие главные преимущества краткого изложения чата для украинцев" распределились следующим образом:
- увидеть, какие пункты обсуждались - 56%;
- просто убедиться, что я не пропустил(а) ничего важного - 52%;
- увидеть, какие решения были приняты - 30%;
- увидеть, какие следующие шаги были согласованы - 18%;
- сложно сказать - 13%.
Дополнительно
Исследование было проведено 18 сентября 2025 года. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>6000.
