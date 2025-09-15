Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT - отчет OpenAI

Согласно новому отчету OpenAI, женщины стали активнее пользоваться ChatGPT и даже опередили мужчин по количеству обращений к ИИ. Это свидетельствует о разрушении гендерных барьеров в доступе к новым технологиям.

В начале работы ChatGPT его аудитория выглядела почти как мужской клуб: около 80% пользователей были мужчины. Однако, по свежему экономическому отчету OpenAI, женщины все активнее пользуются искусственным интеллектом и даже опередили мужчин по количеству обращений к ChatGPT. Об этом сообщает Axios, пишет УНН. Подробности Эти показатели важны не только для статистики. Гендерный баланс означает, что женщины не остаются в стороне, когда новые технологии меняют работу, учебу и даже повседневную жизнь. Было много восторга по поводу ChatGPT и того, как люди могут использовать его для действительно практических вещей - объяснил главный экономист OpenAI Ронни Чаттерджи в комментарии Axios. Отчет основан на огромной выборке: 1,5 миллиона разговоров и примерно 700 миллионов пользователей еженедельно. Чаще всего люди обращаются к ChatGPT за советами для работы и быта, для поиска информации или помощи в создании текстов. Специализированное использование - например, кодирование - встречается значительно реже, а функции вроде "виртуального терапевта" занимают менее 2% всех чатов. Интересно, что OpenAI определяет гендерные тенденции по именам пользователей, так что это не точная наука, а скорее срез реальности. Впрочем, как заверили в Axios: барьеры рушатся, и теперь ChatGPT становится одинаково привычным инструментом и для женщин, и для мужчин.