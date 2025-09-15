$41.280.03
Эксклюзив
09:58 • 5900 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Теги
Авторы
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща
13 сентября, 16:18
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
13 сентября, 07:00
Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT - отчет OpenAI

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Согласно новому отчету OpenAI, женщины стали активнее пользоваться ChatGPT и даже опередили мужчин по количеству обращений к ИИ. Это свидетельствует о разрушении гендерных барьеров в доступе к новым технологиям.

Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT - отчет OpenAI

В начале работы ChatGPT его аудитория выглядела почти как мужской клуб: около 80% пользователей были мужчины. Однако, по свежему экономическому отчету OpenAI, женщины все активнее пользуются искусственным интеллектом и даже опередили мужчин по количеству обращений к ChatGPT. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Подробности

Эти показатели важны не только для статистики. Гендерный баланс означает, что женщины не остаются в стороне, когда новые технологии меняют работу, учебу и даже повседневную жизнь. 

Было много восторга по поводу ChatGPT и того, как люди могут использовать его для действительно практических вещей

- объяснил главный экономист OpenAI Ронни Чаттерджи в комментарии Axios.

Отчет основан на огромной выборке: 1,5 миллиона разговоров и примерно 700 миллионов пользователей еженедельно. Чаще всего люди обращаются к ChatGPT за советами для работы и быта, для поиска информации или помощи в создании текстов. Специализированное использование - например, кодирование - встречается значительно реже, а функции вроде "виртуального терапевта" занимают менее 2% всех чатов.

Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение12.09.25, 12:11 • 26776 просмотров

Интересно, что OpenAI определяет гендерные тенденции по именам пользователей, так что это не точная наука, а скорее срез реальности. Впрочем, как заверили в Axios: барьеры рушатся, и теперь ChatGPT становится одинаково привычным инструментом и для женщин, и для мужчин.

Разработчик ChatGPT планирует сообщать властям о молодых людях, планирующих самоубийства11.09.25, 17:31 • 2402 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
OpenAI
ЧатГПТ