Жінки випередили чоловіків у використанні ChatGPT - звіт OpenAI

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
09:58 • 5564 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 26364 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 22826 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 24168 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 31114 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 53768 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71452 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104937 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87118 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85328 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.2м/с
34%
753мм
Популярнi новини
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 14862 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 17126 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 12259 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 18689 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 12446 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 9832 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 12640 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 26364 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 20693 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 99400 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Дональд Туск
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Польща
Італія
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 7366 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 9318 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 24490 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 31072 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 80270 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
TikTok
Forbes
Fox News

Жінки випередили чоловіків у використанні ChatGPT - звіт OpenAI

Київ • УНН

 • 28 перегляди

За новим звітом OpenAI, жінки стали активніше користуватися ChatGPT і навіть випередили чоловіків за кількістю звернень до ШІ. Це свідчить про руйнування гендерних бар'єрів у доступі до нових технологій.

Жінки випередили чоловіків у використанні ChatGPT - звіт OpenAI

На початку роботи ChatGPT його аудиторія виглядала майже як чоловічий клуб: близько 80% користувачів були чоловіки. Проте, за свіжим економічним звітом OpenAI, жінки дедалі активніше користуються штучним інтелектом і навіть випередили чоловіків у кількості звернень до ChatGPT. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Ці показники є важливими не тільки для статистики. Гендерний баланс означає, що жінки не залишаються осторонь, коли нові технології змінюють роботу, навчання й навіть повсякденне життя. 

Було багато захоплення щодо ChatGPT та того, як люди можуть використовувати його для справді практичних речей

- пояснив головний економіст OpenAI Ронні Чаттерджі в коментарі Axios.

Звіт базується на величезній вибірці: 1,5 мільйона розмов і приблизно 700 мільйонів користувачів щотижня. Найчастіше люди звертаються до ChatGPT за порадами для роботи та побуту, для пошуку інформації чи допомоги у створенні текстів. Спеціалізоване використання – наприклад, кодування – трапляється значно рідше, а функції на кшталт "віртуального терапевта" займають менше 2% усіх чатів.

Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання12.09.25, 12:11 • 26772 перегляди

Цікаво, що OpenAI визначає гендерні тенденції за іменами користувачів, тож це не точна наука, а швидше зріз реальності. Утім, як запевнили в Axios: бар’єри руйнуються, і тепер ChatGPT стає однаково звичним інструментом і для жінок, і для чоловіків.

Розробник ChatGPT планує повідомляти владу про молодих людей, які планують самогубства11.09.25, 17:31 • 2402 перегляди

Степан Гафтко

Технології
OpenAI
ChatGPT