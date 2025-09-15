Жінки випередили чоловіків у використанні ChatGPT - звіт OpenAI
Київ • УНН
За новим звітом OpenAI, жінки стали активніше користуватися ChatGPT і навіть випередили чоловіків за кількістю звернень до ШІ. Це свідчить про руйнування гендерних бар'єрів у доступі до нових технологій.
На початку роботи ChatGPT його аудиторія виглядала майже як чоловічий клуб: близько 80% користувачів були чоловіки. Проте, за свіжим економічним звітом OpenAI, жінки дедалі активніше користуються штучним інтелектом і навіть випередили чоловіків у кількості звернень до ChatGPT. Про це повідомляє Axios, пише УНН.
Деталі
Ці показники є важливими не тільки для статистики. Гендерний баланс означає, що жінки не залишаються осторонь, коли нові технології змінюють роботу, навчання й навіть повсякденне життя.
Було багато захоплення щодо ChatGPT та того, як люди можуть використовувати його для справді практичних речей
Звіт базується на величезній вибірці: 1,5 мільйона розмов і приблизно 700 мільйонів користувачів щотижня. Найчастіше люди звертаються до ChatGPT за порадами для роботи та побуту, для пошуку інформації чи допомоги у створенні текстів. Спеціалізоване використання – наприклад, кодування – трапляється значно рідше, а функції на кшталт "віртуального терапевта" займають менше 2% усіх чатів.
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання12.09.25, 12:11 • 26772 перегляди
Цікаво, що OpenAI визначає гендерні тенденції за іменами користувачів, тож це не точна наука, а швидше зріз реальності. Утім, як запевнили в Axios: бар’єри руйнуються, і тепер ChatGPT стає однаково звичним інструментом і для жінок, і для чоловіків.
Розробник ChatGPT планує повідомляти владу про молодих людей, які планують самогубства11.09.25, 17:31 • 2402 перегляди