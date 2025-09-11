Розробник ChatGPT планує повідомляти владу про молодих людей, які планують самогубства

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Ексклюзив
14:08 • 2312 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 7182 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 11851 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 11443 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 12022 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 13533 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 13452 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19105 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 42342 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 45217 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Вбивство Чарлі Кріка: у США спростували затримання підозрюваних11 вересня, 05:25 • 6984 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 19455 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 19654 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 16242 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 16989 перегляди
Публікації
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 2322 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 17273 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 42342 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 102096 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 91924 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Кая Каллас
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 17270 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 16422 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 29134 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 93702 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 84590 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bild
The Guardian
MIM-104 Patriot

Розробник ChatGPT планує повідомляти владу про молодих людей, які планують самогубства

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Сем Альтман, виконавчий директор OpenAI, висловив занепокоєння щодо можливих самогубств за допомогою ChatGPT. Компанія розглядає можливість інформування влади про суїцидальні наміри користувачів, особливо молоді.

Розробник ChatGPT планує повідомляти владу про молодих людей, які планують самогубства

Виконавчий директор компанії OpenAI, яка керує чат-ботом ChatGPT, Сем Альтман висловив побоювання, що до 1500 людей на тиждень, переважно молодь, можуть планувати самогубство за допомогою чат-бота, перш ніж вдатися до цього. Розробники чат-бота працюють над створенням системи запобігання таким ситуаціям, зокрема, інформування влади, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Сьогодні кількість користувачів якого оцінюється в 700 мільйонів. Альтман заявив, що рішення навчити систему попереджати владу про такі надзвичайні ситуації ще не остаточне. Але він сказав, що "дуже розумно, що у випадках, коли молоді люди серйозно говорять про самогубство, коли ми не можемо зв’язатися з батьками, ми телефонуємо до влади".

Альтман наголосив на можливих змінах в інтерв'ю з подкастером Такером Карлсоном у середу, яке відбулося після того, як OpenAI та Альтмана подала до суду родина Адама Рейна, 16-річного підлітка з Каліфорнії, який покінчив життя самогубством після того, що адвокат його родини назвав "місяцями підтримки від ChatGPT".

Це допомогло підлітку зрозуміти, чи спрацює його метод самогубства. Чат-бот також запропонував допомогти йому написати передсмертну записку батькам, говориться у юридичниму позові.

ChatGPT підказав підлітку, як покінчити життя самогубством та дав "інструкції" - родина подала в суд27.08.25, 13:45 • 3464 перегляди

Альтман сказав, що проблема самогубств користувачів не давала йому спати вночі. Не було одразу зрозуміло, до яких органів влади будуть звернені або яку інформацію має OpenAI, якою він може поділитися про користувача. Йдеться про номери телефонів або адреси, які можуть допомогти в наданні допомоги.

Це буде помітною зміною політики для компанії зі штучного інтелекту, сказав Альтман, який наголосив, що "конфіденційність користувачів справді важлива". Він сказав, що наразі, якщо користувач проявляє суїцидальні думки, ChatGPT закликає його "зателефонувати на гарячу лінію самогубств".

Після смерті Рейна у квітні компанія вартістю 500 мільярдів доларів заявила, що встановить "міцніші захисні бар'єри навколо чутливого контенту та ризикованої поведінки" для користувачів віком до 18 років. Також буде запроваджено батьківський контроль, щоб надати батькам "можливості отримати більше розуміння та впливати на те, як їхні підлітки використовують ChatGPT".

Щотижня 15 000 людей вчиняють самогубство. Близько 10% світу спілкуються з ChatGPT. Це приблизно 1500 людей на тиждень, які, якщо припустити, що це правильно, спілкуються з ChatGPT і все одно вчиняють самогубство в кінці. Вони, ймовірно, говорили про це. Ми, ймовірно, не врятували їм життя. Можливо, ми могли б сказати щось краще. Можливо, ми могли б бути більш проактивними. Можливо, ми могли б надати трохи кращу пораду на кшталт: "Гей, тобі потрібна ця допомога, або тобі потрібно подумати про цю проблему по-іншому, або справді варто продовжувати, і ми допоможемо тобі знайти когось, з ким ти можеш поговорити" 

– сказав Альтман подкастеру.

Meta заборонить своїм чат-ботам зі штучним інтелектом розповідати підліткам про самогубство01.09.25, 16:38 • 2848 переглядiв

Цифри самогубств, схоже, є загальносвітовою оцінкою. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що щороку понад 720 000 людей гине через самогубство.

Альтман також сказав, що ChatGPT зупинятиме деяких вразливих людей, які маніпулюють системою, щоб отримати поради щодо самогубства, вдаючи, що вони запитують інформацію для вигаданої історії, яку вони пишуть, або медичного дослідження.

Сем Альтман сказав, що було б розумно "для неповнолітніх користувачів і, можливо, користувачів, які загалом перебувають у вразливих психічних розладах", "позбавити їх певної свободи".

Ми повинні сказати: навіть якщо ви намагаєтеся написати історію або навіть якщо ви намагаєтеся провести медичне дослідження, ми просто не збираємося відповідати 

- зазначив Альтман.

Доповнення

OpenAI оголосила про запровадження нових інструментів захисту у ChatGPT, які допоможуть захистити підлітків та користувачів, що переживають емоційний стрес.

Павло Зінченко

Технології
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
The Guardian
Всесвітня організація охорони здоров'я
Каліфорнія