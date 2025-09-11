Разработчик ChatGPT планирует сообщать властям о молодых людях, планирующих самоубийства

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Эксклюзив
14:08 • 2692 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 7494 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 11978 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 11564 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12120 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 13575 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 13484 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 19124 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 42427 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 45232 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Убийство Чарли Крика: в США опровергли задержание подозреваемых11 сентября, 05:25 • 7330 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 19651 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 19849 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 16555 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 17468 просмотра
публикации
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 2700 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 17474 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 42428 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 102188 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 92001 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Михаил Федоров
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 17491 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 16565 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 29181 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 93749 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 84636 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Бильд
Хранитель
MIM-104 Patriot

Разработчик ChatGPT планирует сообщать властям о молодых людях, планирующих самоубийства

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Сэм Альтман, исполнительный директор OpenAI, выразил обеспокоенность по поводу возможных самоубийств с помощью ChatGPT. Компания рассматривает возможность информирования властей о суицидальных намерениях пользователей, особенно молодежи.

Разработчик ChatGPT планирует сообщать властям о молодых людях, планирующих самоубийства

Исполнительный директор компании OpenAI, управляющей чат-ботом ChatGPT, Сэм Альтман выразил опасения, что до 1500 человек в неделю, преимущественно молодежь, могут планировать самоубийство с помощью чат-бота, прежде чем прибегнуть к этому. Разработчики чат-бота работают над созданием системы предотвращения таких ситуаций, в частности, информирования властей, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сегодня количество пользователей которого оценивается в 700 миллионов. Альтман заявил, что решение научить систему предупреждать власти о таких чрезвычайных ситуациях еще не окончательное. Но он сказал, что "очень разумно, что в случаях, когда молодые люди серьезно говорят о самоубийстве, когда мы не можем связаться с родителями, мы звоним властям".

Альтман подчеркнул возможные изменения в интервью с подкастером Такером Карлсоном в среду, которое состоялось после того, как OpenAI и Альтмана подала в суд семья Адама Рейна, 16-летнего подростка из Калифорнии, покончившего жизнь самоубийством после того, что адвокат его семьи назвал "месяцами поддержки от ChatGPT".

Это помогло подростку понять, сработает ли его метод самоубийства. Чат-бот также предложил помочь ему написать предсмертную записку родителям, говорится в юридическом иске.

ChatGPT подсказал подростку, как покончить жизнь самоубийством и дал "инструкции" - семья подала в суд27.08.25, 13:45 • 3464 просмотра

Альтман сказал, что проблема самоубийств пользователей не давала ему спать по ночам. Не было сразу понятно, к каким органам власти будут обращены или какую информацию имеет OpenAI, которой он может поделиться о пользователе. Речь идет о номерах телефонов или адресах, которые могут помочь в оказании помощи.

Это будет заметным изменением политики для компании с искусственным интеллектом, сказал Альтман, который подчеркнул, что "конфиденциальность пользователей действительно важна". Он сказал, что сейчас, если пользователь проявляет суицидальные мысли, ChatGPT призывает его "позвонить на горячую линию самоубийств".

После смерти Рейна в апреле компания стоимостью 500 миллиардов долларов заявила, что установит "более прочные защитные барьеры вокруг чувствительного контента и рискованного поведения" для пользователей в возрасте до 18 лет. Также будет введен родительский контроль, чтобы предоставить родителям "возможности получить больше понимания и влиять на то, как их подростки используют ChatGPT".

Еженедельно 15 000 человек совершают самоубийство. Около 10% мира общаются с ChatGPT. Это примерно 1500 человек в неделю, которые, если предположить, что это правильно, общаются с ChatGPT и все равно совершают самоубийство в конце. Они, вероятно, говорили об этом. Мы, вероятно, не спасли им жизнь. Возможно, мы могли бы сказать что-то лучше. Возможно, мы могли бы быть более проактивными. Возможно, мы могли бы дать немного лучший совет вроде: "Эй, тебе нужна эта помощь, или тебе нужно подумать об этой проблеме по-другому, или действительно стоит продолжать, и мы поможем тебе найти кого-то, с кем ты можешь поговорить" 

- сказал Альтман подкастеру.

Meta запретит своим чат-ботам с искусственным интеллектом рассказывать подросткам о самоубийстве01.09.25, 16:38 • 2848 просмотров

Цифры самоубийств, похоже, являются общемировой оценкой. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ежегодно более 720 000 человек погибает из-за самоубийства.

Альтман также сказал, что ChatGPT будет останавливать некоторых уязвимых людей, которые манипулируют системой, чтобы получить советы по самоубийству, притворяясь, что они запрашивают информацию для вымышленной истории, которую они пишут, или медицинского исследования.

Сэм Альтман сказал, что было бы разумно "для несовершеннолетних пользователей и, возможно, пользователей, которые в целом находятся в уязвимых психических расстройствах", "лишить их определенной свободы".

Мы должны сказать: даже если вы пытаетесь написать историю или даже если вы пытаетесь провести медицинское исследование, мы просто не собираемся отвечать 

- отметил Альтман.

Дополнение

OpenAI объявила о введении новых инструментов защиты в ChatGPT, которые помогут защитить подростков и пользователей, переживающих эмоциональный стресс.

Павел Зинченко

Технологии
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Хранитель
Всемирная организация здравоохранения
Калифорния